La Junta Electoral rechaza abrir un expediente a Begoña Alfaro por una comparecencia en el Parlamento de Navarra

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Navarra ha rechazado una solicitud de UPN para incoar un expediente sancionador contra la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, por presunta infracción de la ley orgánica de régimen electoral, por haber presentado en el Parlamento de Navarra los resultados de una encuesta encargada por el Ejecutivo foral en materia de vivienda.

Begoña Alfaro ha valorado "muy positivamente" la decisión de la Junta Electoral y ha considerado "inaudito que UPN haya recurrido una comparecencia que ellos mismos aprobaron".

La Junta Electoral no aprecia "indicio alguno de infracción de la ley electoral que justifique la incoación de expediente sancionador una vez valorada la documentación aportada".

La Junta entiende que, "dado que la comparecencia se registró cuando aún no se había publicado en el BOE la convocatoria electoral, el marco jurídico aplicable de forma estricta era el de la normalidad parlamentaria, debiendo añadir que la rendición de cuentas se llevó a cabo en sede parlamentaria y sin que se aprecien excesos en la misma, por lo que entendemos que no es dable sancionar a una autoridad por cumplir con el Parlamento en tiempo de normalidad legal".

"Si a lo dicho añadimos que lo que prohíbe el artículo 50.2 de la ley no es la aprobación de estas medidas, ni tampoco dar cuenta de ellas, sino aprovechar esas ruedas de prensa de presentación de los acuerdos para realizar manifestaciones complementarias que supongan campaña de logros o utilización de expresiones análogas a las utilizadas por su formación política durante la campaña electoral (acuerdo 195/2021 de 8 de abril), nada de esto apreciamos en la comparecencia parlamentaria aportada, que se ajusta a la dación de cuentas ante el Parlamento foral de un encargo previo", expone.

Begoña Alfaro ha mostrado su "satisfacción" por la resolución a la vez que ha manifestado su "incredulidad ante el hecho de que UPN haya recurrido ante la Junta Electoral una comparecencia que ellos mismos aprobaron con su voto a favor, una contradicción que recoge la propia Junta Electoral en su resolución, en referencia a que la comparecencia motivo del recurso fue aprobada por unanimidad en la Mesa y Junta de Portavoces del día 19 de octubre".

Alfaro ha señalado que "el problema es que después de que aprobaran mi comparecencia, y antes de que esta tuviera lugar, conocieron los resultados de la opinión de los navarros en materia de vivienda a través del informe de percepción y esto ya les gustó menos porque descalificaba la posición política de las derechas". "Entonces rectificaron e intentaron por todos los medios que la opinión pública no conociera los resultados", ha concluido.