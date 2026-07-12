La Junta Local de Protección Civil desaconseja colocar una pantalla el martes en Yamaguchi para el partido del Mundial

PAMPLONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Protección Civil del Ayuntamiento de Pamplona ha analizado este domingo la posibilidad de colocar una pantalla gigante en la plaza de Yamaguchi el próximo martes, 14 de julio, para seguir la semifinal del Mundial de fútbol que disputarán España y Francia. La Junta Local de Protección Civil desaconseja la colocación de esa pantalla en esa fecha concreta, principalmente por motivos de seguridad, motivos de dispositivo sanitario y por otros factores relacionados con los servicios de limpieza o baños públicos.

Hace dos años, también un 14 de julio, ya se colocó una pantalla gigante en la plaza de Yamaguchi con motivo de la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Según ha detallado el Ayuntamiento, las circunstancias son diferentes, tal y como se ha comentado en Junta Local de Protección Civil, principalmente por dos factores: por una parte, el rival de la semifinal es Francia y en una fecha en la que muchas personas del país vecino vienen a Pamplona a las fiestas lo que puede conllevar problemas de orden público y, por otra parte, se prevén en Pamplona 35 grados poco antes del partido con el riesgo para la salud que conllevan las alertas por altas temperaturas en una plaza como la de Yamaguchi con poco espacio de sombra.

A estos aspectos, ha añadido el Consistorio, se unen otros relacionados con los dispositivos policiales y sanitarios, pues la semifinal del Mundial coincide con la salida de la corrida de toros y, si se alarga, con los fuegos artificiales e incluso el Pobre Mí, actos masivos en fiestas que tienen destinados muchos recursos humanos para que se desarrollen con normalidad. Tampoco se pueden garantizar servicios de limpieza para adecentar la zona antes y después ni la disponibilidad de baños públicos.

PANTALLA SI SE LLEGA A LA FINAL

En la Junta Local de Protección Civil se ha comentado la previsión de colocar una pantalla gigante en la ciudad si la selección española llega a la final del Mundial de fútbol. Esa final tendrá lugar el domingo 19 de julio, a las 21 horas. Las condiciones y circunstancias cambian, ya que los Sanfermines habrán terminado, no se solaparán dispositivos y despliegues policiales y sanitarios como ocurre en fiestas y, además, la afluencia potencial de personas sería menor, pues no habría tantos visitantes y turistas.

Este escenario de la colocación de una pantalla para la final se valorará a partir del miércoles, una vez concluya el partido y se sepa si España se clasifica. Sería entonces cuando se organizarían los recursos policiales, sanitarios y de limpieza para que todo se desarrolle sin riesgos, ha añadido el Ayuntamiento.