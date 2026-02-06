El jurado del Premio Berdinna propone al Gobierno de Navarra la candidatura de la Asociación de Mujeres 'El Cambio'

El vicepresidente Javier Remírez y Patricia Abad junto al resto de integrantes del jurado del Premio Berdinna - IÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Berdinna de 2026 ha acordado este viernes elevar al Gobierno de Navarra la candidatura de la Asociación de Mujeres 'El Cambio', de Murillo el Fruto, en reconocimiento a "su trayectoria y compromiso con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres desde el ámbito local, considerado un entorno clave para promover una sociedad más igualitaria".

La propuesta será trasladada al Ejecutivo foral para su aprobación definitiva en las próximas semanas, paso previo a la entrega del galardón, que tendrá lugar el próximo 6 de marzo, en el marco de los actos organizados por el Día Internacional de las Mujeres (8M).

La candidatura ha sido seleccionada entre ocho propuestas presentadas esta edición, por un jurado presidido por el vicepresidente y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, e integrado por representantes del Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NABI), el Consejo Navarro de Igualdad, la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y la galardonada del año pasado, la jueza Esther Erice, que ha participado en el encuentro por videollamada.

La propuesta será previsiblemente aprobada por el Ejecutivo foral en su próxima sesión de gobierno.

El jurado ha valorado especialmente "las medidas de sensibilización que promueve la Asociación 'El Cambio' para luchar contra la violencia machista y promover una cultura de respeto, igualdad y convivencia".

Entre sus últimas acciones, destaca el videoclip 'Se acabó' producido con motivo del pasado 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para la elaboración de este vídeo, la asociación ha contado con la participación de más de 100 personas de diferentes edades, perfiles y ámbitos, que han participado cantando la canción de la artista María Jiménez que da título a la pieza, "considerada símbolo artístico de fuerza, dignidad y ruptura con el maltrato".

El vicepresidente Remírez ha destacado que esta propuesta representa "los valores que inspiran el Premio Berdinna", al mismo tiempo que ha recordado que el Ejecutivo foral es "un gobierno feminista, en el que la igualdad es una política estructural que atraviesa toda nuestra acción".

De igual modo, ha subrayado que la Asociación de Mujeres 'El Cambio' constituye "un referente en su ámbito, cuya labor ha contribuido de forma significativa a avanzar en igualdad a este territorio".

Por su parte, la directora gerente del INAI / NABI, Patricia Abad, ha destacado que esta candidatura "representa el trabajo que hace muchas asociaciones locales para concienciar desde la cercanía, implicar a todo el vecindario y convertir el espacio público en un lugar activo de denuncia y apoyo, con una repercusión local y comunitaria muy relevante".

Asimismo, Abad ha señalado la importancia de reconocer públicamente este tipo de contribuciones, "que nos ayudan a abrir camino, generar conciencia y fortalecer una sociedad más igualitaria".

Además, ha querido poner en valor el "alto nivel" de las candidaturas presentadas en esta edición, que reflejan "el compromiso firme de la sociedad navarra con la igualdad, así como el papel que desempeñan personas y entidades en ese avance común".

ASOCIACIÓN CON CERCA DE 200 SOCIAS, CREADA EN 1998

La Asociación de Mujeres 'El Cambio' es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1998, con el propósito de "promover una sociedad más justa y equitativa, donde hombres y mujeres gocen de los mismos derechos, oportunidades y libertades".

En la actualidad, cuenta con 183 socias de diferentes edades. Entre sus objetivos destaca la realización de actividades recreativas, culturales, formativas y de tiempo libre, "encaminadas a potenciar el desarrollo personal y asociativo" de las mujeres de Murillo el Fruto.

Trabaja además "en pro de la igualdad de oportunidades de la mujer en ámbitos laborales, culturales y sociales y coopera con otros colectivos, asociaciones y organismos públicos en cuantas iniciativas puedan ser positivas para la mujer".

La candidatura de 'El Cambio' al Premio Berdinna 2026 ha sido presentada a petición propia por la asociación. El jurado ha tenido en cuenta la "contribución al impulso de políticas, iniciativas o actuaciones orientadas a reducir desigualdades y fortalecer los derechos de las mujeres".

Ha valorado también el videoclip presentado como referencia, al considerar que "sintetiza una forma de trabajar basada en la participación ciudadana y el trabajo por la igualdad desde un ámbito de cercanía".

Como la propia candidatura defiende, el proyecto se planteó con los objetivos de "hacer pueblo fomentando la igualdad entre mujeres y hombres", sensibilizar sobre la violencia de género y visibilizar el "compromiso de Murillo el Fruto con la erradicación de la violencia contra las mujeres".

Buscó también "favorecer la participación ciudadana en este ámbito y promover referentes positivos de convivencia, respeto y libertad, utilizando el arte y la cultura como medios transformadores y accesibles".

"La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las vulneraciones de derechos humanos más persistentes de nuestra sociedad, y en los entornos rurales, además, las víctimas pueden enfrentarse a un mayor aislamiento, invisibilización y falta de recursos. Por eso, este proyecto surge para concienciar desde la cercanía, implicar a todo el vecindario y convertir el espacio público en un lugar activo de denuncia y apoyo, con una repercusión local y comunitaria", expone en la candidatura presentada.

El videoclip es fruto de un trabajo de varios meses entre agosto y noviembre de 2025. Se presentó públicamente el pasado 23 de noviembre, en un acto en el que participaron unas 200 personas.

La grabación ha sido compartida por WhatsApp y ha obtenido más de 6.000 visualizaciones en redes sociales (Youtube e Instagram), además de tener repercusión en los medios locales y de ser utilizado como material de trabajo educativo, en centros como en el Colegio Público Raimundo Lanas de Murillo el Fruto y escuelas comarcales de Tafalla.

Ha recibido además cartas de apoyo de diferentes entidades de la Zona Media, como los ayuntamientos de Murillo el Fruto, Carcastillo y Santacara, el Consorcio Zona Media / Erdialdeko Partzuergoa y la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona Básica de Carcastillo.

UN PREMIO POR EL COMPROMISO CON LA IGUALDAD

Concedido por primera vez en 2028, el Premio Berdinna tiene como finalizar reconocer públicamente la labor de entidades o personas que "destacan por su contribución a la igualdad" entre mujeres y hombres en Navarra.

Para su concesión, el jurado valora aspectos como la trayectoria, el alcance de su trabajo, el impacto con la sociedad y su "contribución al reconocimiento de derechos de las mujeres, además del avance hacia una sociedad más igualitaria y real".

El galardón cuenta con una dotación económica de 3.000 euros y se entrega anualmente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres (8M).

En anteriores ediciones, el Premio Berdinna ha reconocido a personas y entidades referentes en Navarra por su compromiso con la igualdad, como la magistrada Esther Erice (2025), la asociación Acción Contra la Trata (2024), la coordinadora de Organizaciones de Mujeres y / o Feministas por la Igualdad en Navarra (2023), COCEMFE Navarra (2022), la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Navarra (2021); el colectivo Lunes Lilas (2020), la Asociación Colectivo Alaiz (2019) y la investigadora Blanca Fernández Viguera (2018), cuyas trayectorias "han contribuido de manera decisiva a avanzar hacia una sociedad más igualitaria en el conjunto de la Comunidad foral".