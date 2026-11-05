Jurío apuesta por la cooperación entre cuerpos policiales para combatir la falsedad documental y el tráfico de vehículos

De izquierda a derecha: la directora de la ESEN, Ana Sánchez; el director general de Interior, Salvador Díez; la consejera Jurío; el jefe de la Policía Foral de Navarra, Iván Ortueta; y el director del Servicio de Tráfico, José Javier Boulandier. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justiciam del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha abogado por impulsar la formación y la cooperación entre fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra la falsedad documental y el tráfico ilícito de vehículos, dos delitos "estrechamente relacionados" y que "cada vez están adquiriendo una dimensión más compleja y globalizada".

Así lo ha puesto de manifiesto en la apertura del I Congreso Internacional de Falsedad Documental y Tráfico Ilícito de Vehículos, una cita que organizan la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra y el Servicio de Tráfico de Navarra y en la que durante dos jornadas se intercambiarán experiencias, conocimientos y herramientas para contribuir a la prevención, detección e investigación de estas actividades delictivas.

Jurío ha destacado que la especialización policial "es clave para combatir este tipo de delitos". Así, la Policía Foral cuenta, adscrito al Área de Tráfico y Seguridad Vial, con el Grupo de Delincuencia del Automóvil, que en la actualidad está integrado por cuatro personas y que es el encargado de la identificación de vehículos y la detección de falsedades documentales.

Sobre la realidad de la Comunidad foral, Jurío ha explicado que Navarra no es un territorio en el que haya una cifra elevada de robo de vehículos, pero, sin embargo, por su ubicación, "sí que es un lugar de tránsito de vehículos robados, ya que en muchas ocasiones las redes organizadas cruzan por aquí para trasladar el material sustraído desde la península hasta Europa o viceversa".

La falsedad documental y el tráfico ilícito de vehículos constituyen fenómenos "estrechamente relacionados que requieren conocimientos especializados, actualización permanente de los procedimientos de investigación y, especialmente, una estrecha cooperación entre instituciones y fuerzas y cuerpos de seguridad".

El I Congreso Internacional de Falsedad Documental y Tráfico Ilícito de Vehículos pretende ser un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales nacionales e internacionales que se dedican a combatir estas actividades ilícitas.

Para ello se ha diseñado un extenso programa, que se prolongará durante este jueves y viernes, con ponencias de especialistas en la materia. Así, además del Grupo de Delincuencia del Automóvil de la Policía Foral, participarán representantes de INTERPOL y de las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, que son la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), respectivamente. También intervendrán profesionales de diferentes cuerpos de policía local como los de Madrid, Fuengirola, Sabadell y Alicante.