Jurío asume el cargo con la transferencia de Tráfico y el Estatuto de Función Pública como "grandes hitos"

La nueva consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha asumido este viernes el nuevo cargo en el que tendrá que afrontar la culminación de la transferencia de la competencia de Tráfico y la negociación del nuevo Estatuto de Función Pública como "grandes hitos". Dos tareas para las cuales ha valorado el "camino iniciado" por la anterior consejera, Amparo López.

En declaraciones a los medios de comunicación tras tomar posesión del cargo, Jurío ha agradecido a Chivite y al PSN la "confianza que se han depositado en mí" y a la exconsejera Amparo López, que "me ha dejado el camino más que hecho" y "me marca los grandes hitos que tenemos que trabajar". Ha explicado que ha mantenido una "conversación agradable" con la consejera saliente, a la que conoce "desde hace muchos años". Se ha mostrado "contenta" y con "fuerza para trabajar por un proyecto de gobierno y de partido que creo que es el que más éxitos trae a la Comunidad y la ciudadanía".

Uno de los principales retos que asume como nueva consejera es culminar la transferencia de la competencia de Tráfico para la que ya hay un "trabajo iniciado". Ha destacado que esta transferencia "supone muchas implantaciones y en eso estamos" y ha subrayado que "me consta que el departamento está trabajando sin descanso". Así pues, ha destacado que "a partir de hoy nos vamos a poner a la tarea" continuando "en la línea que marque el Gobierno y la trayectoria de la consejera López".

Otra de las grandes líneas de trabajo es el nuevo Estatuto de la Función Pública. Jurío ha destacado que "se está realizando un trabajo constante con los sindicatos", a través de "varios grupos de trabajo" en los que "se ha avanzado en varios aspectos". Ha reconocido que "queda una parte muy importante, que es la negociación con los sindicatos, las alegaciones que puedan realizar". Así, no ha querido remitirse a "plazos estrictos" para su aprobación, pero ha indicado que "vamos a ir a plazos".

Preguntada por la situación interna en el Departamento, ha afirmado que las personas al frente de las diferentes Direcciones Generales son "muy competentes, muy profesionales, con equipos hechos y, a partir de ahí, trabajar".

En cuanto a las razones por las que Chivite la ha elegido para el cargo, ha contestado que "es algo que tiene que contestar la presidenta". Frente a quienes denominan esta remodelación una "crisis" de gobierno, ha replicado que "esto es una decisión de la presidenta" y ha llamado a "trabajar y a seguir adelante".