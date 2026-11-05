Jurío dice que el Gobierno foral actuará "con determinación frente a cualquier comportamiento violento" el 11N

Archivo - La consejera Inma Jurío en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo
PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha afirmado que el 11 de noviembre, día de la huelga general por el derecho a la vivienda, el Ejecutivo foral "va a tener la misma actuación que tiene cuando se realiza cualquier otra manifestación, concentración o convocatoria de huelga". "Vamos a garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, vamos a proteger a las personas, vamos a preservar el orden público y a actuar con toda determinación frente a cualquier comportamiento violento", ha señalado.
En respuesta a una pregunta oral sobre las medidas para garantizar la seguridad ciudadana el día 11 de noviembre, formulada por UPN en el pleno parlamentario de este jueves, Jurío ha planteado al portavoz regionalista, Javier Esparza, si está "insinuando que el gobierno va a permitir que se incumpla la ley". "Está pidiendo medidas porque parece que presupone que no se van a adoptar medidas", ha criticado.
Jurío, que ha añadido que "la condena a la violencia se exige a todos, no solo" a los que a UPN "le interesa", ha trasladado que "no se admite la violencia, venga de donde venga, por este Gobierno". "El derecho de huelga y manifestación son derechos totalmente constitucionales. La violencia, la coacción, las amenazas o los actos vandálicos no lo son. No son constitucionales, no son compatibles con el ejercicio democrático de la huelga y no van a tener ni cobertura ni justificación por el Gobierno de Navarra", ha dicho.
En este sentido, ha añadido que "si alguien pretende aprovechar una convocatoria legítima para cometer un delito, encontrará enfrente a las fuerzas y cuerpos de seguridad y la aplicación de la ley sin excepciones, sin contemplaciones y sin mirar desde luego las siglas de nadie".
"Cuando estamos hablando de una huelga general, tenemos que ser rigurosos. Una cosa es prever escenarios de riesgo, que efectivamente forma parte de la actuación policial y se prevén. Y otra cosa es atribuir o exigir responsabilidades antes de que se produzcan estos hechos", ha indicado, tras considerar que Esparza se ha puesto "la venda antes de la herida".
"Este Gobierno no necesita nunca, ni ha necesitado, que usted venga aquí a recordarle que existen grupos violentos y que debemos estar preparados ante posibles incidentes. Y lo sabemos porque forma parte de la responsabilidad que como Gobierno tenemos. Lo que le puedo asegurar es que la Policía Foral va a actuar conforme a sus competencias y con la proporcionalidad y la firmeza que el asunto requiera", ha subrayado.
Según Jurío, "no estamos improvisando, pero tampoco vamos a generar ningún tipo de alarmismo previo sobre una jornada que es de reivindicación social", por el "puro interés político" de UPN. "Si EH Bildu o cualquier otra formación política tiene conocimiento de que alguien va a ejercer en algún momento la violencia, lo que tiene que hacer es rechazarlo públicamente y colaborar para que no se produzca", ha apuntado.
La consejera ha manifestado que "quien el 11 de noviembre quiera ejercer su derecho a la huelga, podrá hacerlo". "Quien quiera manifestarse pacíficamente, podrá hacerlo. Y quien pretenda utilizar esta jornada para ejercer violencia, tendrá enfrente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la ley. Y el Gobierno no va a tolerar la violencia, pero desde luego, desde el Gobierno tampoco vamos a alimentar el miedo", ha incidido.
En nombre de UPN, Javier Esparza ha señalado que "estamos preocupados", porque "desgraciadamente en nuestra tierra sigue habiendo grupos radicales violentos que tratan de intimidar y de imponer su ley en la calle". "Preocupados porque ha habido algunos episodios en los últimos meses en Pamplona, episodios de kale borroka, directamente. Hemos visto agresiones a policías, agresiones a militares, contenedores ardiendo...", ha dicho.
"No me vale que usted me diga que van a hacer lo mismo que en otras huelgas generales. Lo mismo no haga, porque si hace lo mismo tendremos problemas", ha indicado, tras añadir que "hay riesgo de que se quiera aprovechar", por parte de "una minoría", una huelga general "legítima" para "preparar un nuevo cisco, un nuevo campo de batalla". "Estamos muy hartos de que los entornos vinculados directamente con la izquierda abertzale, entornos vinculados con sus tan queridos socios de EH Bildu, mantengan actitudes que amenazan y que agreden al resto de la sociedad navarra", ha añadido, tras reclamar al PSN que exija a EH Bildu "una condena expresa de cualquier episodio violento que se pueda producir en Navarra".