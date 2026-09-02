KamBIO Energía dice que prorrogar la moratoria a proyectos de biometano "supondría un grave error para Navarra"

Carlos Rubio, CEO de KamBIO Energia, y Guillermo Rodriguez, Project Manager de KamB - KAMBIO ENERGI

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la empresa KamBIO Energía ha afirmado este miércoles en el Parlamento de Navarra que "prorrogar una moratoria que impida evaluar" proyectos de biometano "supondría un grave error" para la Comunidad foral.

Así lo ha indicado Alberto Rodríguez, representante de la empresa, en una sesión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento foral, solicitada por el PPN, donde ha comparecido junto a Guillermo Rodríguez, Project Manager de la compañía, y Carlos Rubio, CEO de KamBIO Energía.

Según ha explicado Alberto Rodríguez, Navarra "genera varios millones de toneladas de residuos agroganaderos cada año que hay que gestionar", y "buena parte" de ellas "se está almacenando en el campo de forma precaria y se está aplicando al campo sin tratar".

A su juicio, "el biometano mejora el punto de partida que Navarra tiene hoy", ya que "convierte residuos existentes en energía renovable y materiales fertilizantes aprovechables, aporta trazabilidad, crea industria vinculada al medio rural y ofrece al sector primario una solución que ya funciona a escala europea".

Navarra, ha dicho, "tiene una oportunidad de industrialización con esta tecnología", y "el desarrollo de este sector puede atraer inversión y crear empleo industrial en zonas rurales, ayudando a fijar población". "Si Navarra no ofrece una vía para analizar y autorizar proyectos, perderá una oportunidad de desarrollar este sector", ha advertido.

Según ha remarcado, "la seguridad jurídica no significa aprobar cualquier expediente, significa poder presentar un proyecto, someterlo a una evaluación y obtener una decisión fundada en un plazo razonable". "Una moratoria prolongada no distingue. Paraliza por igual los proyectos que merecen avanzar y los que no", ha apuntado.

Por su parte, Carlos Rubio ha destacado que "en 2022, el propio Parlamento foral reconoció por unanimidad el carácter estratégico de esta tecnología y estableció un marco dirigido a fomentar su desarrollo". "Por tanto, Navarra no necesita acumular nuevas capas de regulación antes de estudiar cada proyecto. Lo que consideramos que hace falta es una mayor formación de los técnicos en la tecnología, medios para controlar la correcta explotación de las plantas y mejor comunicación ante la población y, especialmente, más confianza en una tecnología que ha tenido tanto éxito en otros países de Europa", ha remarcado.

Ese, ha dicho, "es el camino que proponemos, conocimiento para evaluar, medios para inspeccionar y plazos para decidir". "No proponemos una prórroga que sustituya el análisis por la parálisis", ha manifestado, tras indicar que "si Navarra decide cerrar esta oportunidad, debe decidir también qué alternativa ofrece". "Les pedimos una decisión valiente: no prorroguen la moratoria. Es el momento de construir la industria que otros países ya han construido", ha afirmado.

En la misma línea se ha mostrado Guillermo Rodríguez, que tras explicar el funcionamiento de las plantas de biometano ha considerado que "no se puede bloquear al biometano cuando no existe ninguna otra solución que aporte tantas ventajas conjuntas en la gestión de los residuos orgánicos que ya se generan en Navarra".

Desde el PPN, Irene Royo ha destacado la "posición favorable" del PP hacia el biometano y que es "una pérdida de oportunidad no trabajar en este sector y ahondar en él". A su juicio, "Navarra no debería perder inversiones y empleo por una tramitación excesivamente restrictiva o incierta". "Las moratorias se aprobaron porque íbamos a aprobar una normativa, pero esa normativa, a día de hoy, no se ha puesto encima de la mesa en ningún momento. Y no hay visos de que se vaya a traer", ha apuntado.

Miguel Bujanda, de UPN, ha señalado que la formación regionalista "no está en contra de una tecnología que lleva décadas en Europa", pero "tampoco defendemos una implantación desordenada como ha facilitado el Gobierno de Navarra". A su juicio, "buena parte del conflicto social, económico y empresarial que tenemos ahora mismo, incluso medioambiental, viene dado de esa pésima gestión política". Tras considerar que el Ejecutivo "ha fracasado estrepitosamente", ha señalado que "no era el problema que ha faltado una moratoria, sino que ha faltado un gobierno líder".

En nombre del PSN, Carlos Mena ha señalado que "las plantas no son un problema", sino que "la discusión está en que si Navarra tiene tanto residuo agroganadero que gestionar" y si "tenemos tantas hectáreas" en las que verterlo. Por eso "nace la moratoria, para parar, ordenar, ver, analizar, evaluar, ver si realmente todos esos expedientes que han entrado en la administración realmente son necesarios o no". "A día de hoy ese trabajo no está hecho, por lo tanto, puede ser necesaria otra moratoria", ha dicho.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha apostado por establecer "límites claros, objetivos y proporcionados que permitan compatibilizar el aprovechamiento energético de estos residuos agrogranaderos con la protección del medio ambiente". "Nosotros sí creemos que Navarra necesita una regulación. Nuestro grupo parlamentario es uno de los que apoya, no sé si habrá que hacer cambios o no habrá que hacer cambios, pero desde luego estamos en la idea de la moratoria", ha dicho.

Por parte de Geroa Bai, Javier Ollo ha señalado que "en ningún momento nos oponemos" a este sistema, "lo que queremos es ordenar la implantación de este tipo de actividades". Para ello, ha continuado, "se aprobó una moratoria, que ya dijimos en su momento que nos parecía escasa en el tiempo". "Lo que queremos es regular la instalación de este tipo de plantas", ha manifestado, tras apostar por una "implantación regulada, teniendo en cuenta diferentes factores también, como por ejemplo los suelos en los que se implante".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha considerado que "el problema no es la tecnología en sí", sino la "falta" de "un ecosistema claro, normativo, que permita realizar un despliegue planificado y ordenado de esta tecnología". Guzmán ha apostado por "un modelo de pequeñas y medias plantas" ligadas al territorio, que fomenten el autoconsumo. "Ustedes nos han dicho que prorrogar la moratoria sería un grave error para Navarra. Nosotros decimos que no prorrogar esa moratoria sería una gran responsabilidad para Navarra y, sobre todo, para nuestro medio rural", ha remarcado.