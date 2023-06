Koldo Martínez dice que no se ha postulado para alcalde y aboga por que "las 4 fuerzas progresistas" se sienten a hablar

PAMPLONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Geroa Bai al Ayuntamiento de Pamplona, Koldo Martínez, ha manifestado este viernes, a preguntas de los periodistas, que "Koldo Martínez nunca ha dicho que se postule para alcalde, salvo en campaña", y ha afirmado que "yo lo que he dicho y creo que es fundamental es que nos sentemos las 4 fuerzas progresistas en el Ayuntamiento de Pamplona para lograr un acuerdo entre todos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Martínez, que ha afirmado que "nunca" ha dicho que se postule para alcalde "excepto en campaña, como todos los demás", ha incidido en que "no concibo en este momento ninguna otra cuestión que no sea que las 4 fuerzas progresistas nos juntemos, nos sentemos, lleguemos a acuerdos para evitar que el 55% de la ciudadanía de Pamplona que ha votado progresista se vea liderada en el Ayuntamiento por la derecha".

El candidato de Geroa Bai ha manifestado que el hecho de que "el PSN no quiera sentarse a hablar con EH Bildu es responsabilidad del PSN". "Cuando la ciudadanía te da los votos te da derecho a muchas cosas, te da derecho a empecinarte en decir que eres la única alternativa, a empecinarte en decir que como dijiste que no ibas a votar a no se quien, no lo hagas... pero el 55% de la ciudadanía de Pamplona nos ha puesto a las 4 fuerzas progresistas el deber de conseguir un gobierno plural y progresista en Pamplona", ha comentado.

Tras afirmar que se trata de un "deber muy serio", Martínez ha señalado, sobre si se ve liderando una propuesta para ser alcalde, que "me veo sentado junto con las otras tres fuerzas hablando de cómo solucionamos este problema, esta situación de bloqueo". "Esta situación va en contra del deseo mayoritario de la ciudadanía de Pamplona", ha concluido.