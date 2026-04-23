LAB convoca un paro de cuatro horas el 28 de mayo para exigir una negociación real del Estatuto de Función Pública

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha convocado a los empleados públicos a un paro de cuatro horas el próximo 28 de mayo, de 11 a 15 horas, para exigir al Gobierno de Navarra una "negociación real" del Estatuto de la Función Pública.

LAB ha señalado que el Estatuto "sigue anclado en los años 90, mientras las plantillas soportamos una Administración cada vez más exigente, con más carga de trabajo y menos reconocimiento".

El sindicato ha explicado que "tras la huelga que llevamos a cabo los sindicatos de la Mesa General en febrero del 2023, el Gobierno se vio obligado a abrir la negociación para renovar nuestra normativa básica, parecía abrirse por fin una ventana de oportunidad para actualizar y dignificar las condiciones de decenas de miles de empleadas y empleados públicos". "Sin embargo, una maniobra de la propia Administración ha echado por tierra esa oportunidad. Ha roto unilateralmente un acuerdo de todos los sindicatos con el Gobierno en la Mesa General con el fin de modificar las mayorías en la Mesa de las Administraciones públicas de Navarra", ha censurado.

Según LAB, gracias a ello, "con los votos favorables de Afapna, CCOO y UGT, se ha impulsado un texto supuestamente negociado que en realidad deja fuera a parte de la representación sindical y abre la puerta a un Estatuto claramente perjudicial para la plantilla".

Así, el sindicato ha señalado que "desde el pasado diciembre venimos denunciando que este texto traerá consecuencias muy negativas para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores públicos". "Los sindicatos firmantes han centrado toda la negociación en la inclusión de un modelo de carrera profesional claramente poco favorable para los y las trabajadores. Pero el problema de fondo es aún mayor: mientras se pone el foco en esa cuestión, el resto del Estatuto se ha dejado prácticamente en manos de la Administración", ha asegurado.

Tras ello, LAB ha reprochado al Gobierno que "no ha buscado ni la mejora de las condiciones de su personal ni la de los servicios públicos, solo ha perseguido facilitar su propia gestión". "El resultado es un texto que supone un claro retroceso para las plantillas. Si nada ni nadie lo impide, este texto seguirá su camino hacia el Parlamento de Navarra", ha afirmado.

En este contexto, LAB ha considerado que "ha llegado el momento de decir basta, es el momento de mostrar nuestro hartazgo y de volver a movilizarnos". "Aunque habrá colectivos especialmente perjudicados -como el personal de niveles más bajos de los ayuntamientos, el personal docente o quienes están en régimen laboral-, la realidad es que este Estatuto afectará negativamente al conjunto de la plantilla", ha sostenido.

LAB ha subrayado que su posición es la de "paralizar este texto, retirar del mismo la carrera profesional y regularla urgentemente mediante una ley específica, fruto de una negociación real con todas las fuerzas sindicales, tal y como se hizo con el resto de carreras profesionales actualmente vigentes".

Por ello, ha llamado a los empleados del Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos, así como a las plantillas de las entidades locales en las que LAB tiene representacion sindical, a respaldar el paro de cuatro horas el próximo 28 de mayo. "Para reforzar los servicios públicos no basta con discursos, es imprescindible un Estatuto fruto de una negociación real, transparente y pausada que actualice y dignifique las condiciones laborales de toda la plantilla", ha asegurado.