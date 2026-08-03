Laboral Kutxa obtiene un beneficio de 154 millones de euros en el primer semestre de 2026

Archivo - Sucursal de Laboral Kutxa en Pamplona - IÑAKI PORTO-LABORAL KUTXA - Archivo

PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Laboral Kutxa ha obtenido un beneficio de 154 millones de euros en el primer semestre de 2026 y ha elevado un 8,1% su volumen de negocio, que se sitúa en 53.720 millones.

Aunque la evolución de la economía en este primer semestre ha mostrado un crecimiento positivo en las principales áreas geográficas de actividad para Laboral Kutxa, el entorno es "sensiblemente más exigente que el vivido en los últimos años", con tres elementos que condicionan el análisis.

En primer lugar, según han señalado desde Laboral Kutxa en un comunicado, la eurozona "sigue mostrando una tracción limitada, especialmente en Alemania y Francia". En segundo lugar, la inflación se ha revisado al alza por el impacto de la energía y por la persistencia de algunos componentes de precios. Y, en tercer lugar, la política monetaria "ya no ofrece el mismo alivio que se esperaba hace unos meses".

El beneficio neto atribuido a Laboral Kutxa en el primer semestre de 2026 se ha elevado hasta los 154,5 millones de euros, que implica un crecimiento del 6,2 % con respecto al mismo periodo del año anterior y un ROE del 12,55 %.

El volumen total de negocio de la cooperativa de crédito, que engloba el pasivo y activo en balance, así como el resto de los recursos intermediados, ha crecido un 8,1%, alcanzando los 53.720 millones de euros.

La liquidez LTD refleja una ratio del 68,51%, la tasa de morosidad se ha rebajado hasta el 1,87%, y la solvencia de la entidad permanece entre las primeras posiciones sectoriales, con un porcentaje CET1 de capital de primera categoría que se sitúa en el 24,58 %.

CUENTA DE RESULTADOS

La generación de resultados del semestre continúa "muy determinada por la evolución del negocio típicamente bancario". La diferencia entre los ingresos provenientes de la cartera de créditos y los costes de pasivo constituyen la fuente principal de ingresos de la cooperativa de crédito de MONDRAGON.

El margen de intereses se ha situado en 285,9 millones de euros, un 3,2% por debajo de la cifra obtenida en el primer semestre de 2025, como consecuencia de la menor aportación de los intereses y rendimientos de los activos, que aún no han recogido la subida de tipos experimentada a partir del pasado mes de marzo.

Por su parte, los ingresos relacionados con los medios de pago, que presentan un crecimiento interanual del 2%, y los ingresos por comisiones de los servicios de inversión, que experimentan una variación interanual del 13%, han logrado compensar el impacto del programa global de exención de comisiones que se activó a partir del segundo semestre de 2025.

En su conjunto, las comisiones netas han alcanzado los 73 millones de euros, un 4,8% más. Con todo ello, el margen bruto de la entidad se ha elevado un 1% hasta los 368,8 millones de euros, impulsado asimismo por una mayor contribución del negocio de seguros y por la evolución comparativamente positiva de las operaciones financieras.

Los gastos de administración se han incrementado un 10% interanual, hasta los 165 millones de euros. Por un lado, se ha producido un incremento del 8,8% en los gastos de personal, y los recursos destinados al Plan Estratégico de Transformación de la entidad han aumentado un 11,4%.

La calidad de la cartera crediticia de la entidad denota una "evidente menor necesidad de coberturas", con lo que las dotaciones a provisiones, saneamientos y otros deterioros se han situado en 5,8 millones de euros frente a los 29,8 millones registrados en primer semestre de 2025.

Como conclusión, el resultado bruto del semestre ha alcanzado los 181,6 millones de euros, un 6,6% más. Y, tras descontar 27,1 millones de euros en concepto de contribución fiscal, el beneficio consolidado previo a la dotación a los fondos de obra social se ha situado en 154,5 millones de euros, un 6,2% más que el registrado en el primer semestre de 2025.

La morosidad ha caído 45 puntos básicos en la comparativa interanual y se ha situado en el 1,87%, que se acompaña con una tasa de cobertura del 112,64%. Esta "baja proporción de créditos morosos se compara muy positivamente con la media estatal del sector bancario", 2,49% según el último dato publicado que corresponde al cierre de mayo.

El nivel de solvencia de la entidad refleja una ratio de capital CET1 del 24,58%, que aún no incorpora el resultado generado en este primer semestre.

Respecto a las métricas de liquidez, la proporción LTD de créditos sobre depósitos (Loans to Deposits) del 68,51% sitúa a la entidad en una situación "muy holgada". Asimismo, la liquidez para hacer frente a compromisos a corto plazo ha aumentado hasta una destacada ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) del 550,29%, muy por encima de la exigencia regulatoria del 100%.

EVOLUCIÓN DEL AHORRO

La captación del ahorro de familias y empresas ha continuado su senda ascendente de los últimos ejercicios y ha alcanzado los 35.295 millones de euros a cierre de junio, aumentando en 2.492 millones de euros respecto al cierre del primer semestre de 2025, lo que implica un crecimiento del 7,6%.

Los recursos de familias y empresas consignados dentro del balance, tales como cuentas a la vista, cuentas de ahorro o depósitos a plazo, se han incrementado en un 2,91% en su comparativa interanual.

Dentro de los recursos gestionados fuera de balance, los servicios de inversión de Laboral Kutxa "siguen creciendo de manera robusta". Esta "positiva evolución queda patente en el crecimiento sostenido" del apartado de los fondos de inversión, donde el patrimonio bajo gestión ha crecido en 1.683 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 23,45%, alcanzando una cuota de mercado de aportaciones netas del 4,54% en 12 meses, donde destaca especialmente el impulso de esta primera mitad de año, con una cuota registrada en el semestre que se eleva hasta el 7,27%.

En el cómputo global del patrimonio gestionado en productos de inversión, donde también se incluyen las EPSV, planes de pensiones y seguros de vida-ahorro, se ha constatado un "vigoroso impulso conjunto", con un crecimiento del 19,06% en los últimos 12 meses, con lo que se ha logrado alcanzar los 11.335 millones de euros en este apartado.

INVERSIÓN CREDITICIA DE FAMILIAS Y EMPRESAS

El conjunto de la inversión crediticia ha alcanzado los 17.036 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% respecto al cierre del primer semestre de 2025. Este incremento "se ha visto impulsado por una equilibrada demanda crediticia" de familias y empresas, con un crecimiento neto acumulado de 1.079 millones en los últimos 12 meses.

En el capítulo de la financiación a las familias, el saldo vivo hipotecario se ha elevado un 5,4% en su comparativa interanual, con un aumento del 11,1% en el volumen formalizado. Y respecto a la evolución del crédito al consumo, se ha incrementado asimismo "a un ritmo considerable"; el saldo neto ha progresado un 6,7% y el volumen formalizado un 10,4%.

En el ámbito mercantil, la comparativa del primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del ejercicio precedente presenta unos datos "muy positivos".

La nueva financiación estructural concedida a autónomos y empresas ha aumentado un 9,3% y el saldo total de la inversión crediticia para empresas se ha elevado un 7,1%, con lo que el stock de crédito mercantil a 30 de junio alcanza los 3.568 millones de euros.

SEGUROS

Las primas totales contabilizadas durante el primer semestre del año 2026 han alcanzado los 112,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,9% con respecto a junio del año anterior. Dentro de los ramos principales del negocio de particulares, destaca el aumento del 5% en los seguros de automóvil y el aumento del 7,3% en el apartado de los seguros de hogar.