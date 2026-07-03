Los lanzadores del Chupinazo de los Sanfermines de 2026 realizan un ensayo antes del inicio de las fiestas

Ensayo del lanzamiento del Chupinazo de los Sanfermines de 2026 - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA -CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las personas encargadas de lanzar el Chupinazo de los Sanfermines de 2026, Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera, subdirector del servicio de Urgencias y enfermera de la UVI móvil de Tafalla, respectivamente, han realizado este viernes un ensayo en la propia Casa Consistorial.

Ambos han recibido las pautas e indicaciones necesarias sobre el protocolo del Chupinazo, sobre el 'Iruindarrak, pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!' que deberán gritar desde el balcón, sobre el posterior brindis ya en el interior del Ayuntamiento o sobre la organización del acto y la cobertura del centenar de medios de comunicación acreditados.

La candidatura de la Subdirección de Urgencias de Navarra, propuesta por la Peña La Escalerica de San Fermín, ganó la votación popular para elegir quién lanzaba el Chupinazo de este año. Se visibiliza y destaca la labor del personal sanitario de urgencias durante las fiestas de San Fermín, "sobre todo, por el despliegue que se realiza cada día para cubrir los encierros y atender cualquier percance que en ellos se produzca".

Se trata de uno de los dispositivos sanitarios "más avanzados y reconocidos internacionalmente por su capacidad técnica, profesional y la labor de coordinación".

También han estado en la Casa Consistorial Gari Arregui, Ane Loizate e Ivanna Jiménez, escolares del 4º de Primaria del CPEIP Buztintxuri, que lanzarán el Txupinazo Txiki el próximo 10 de julio.

En el ensayo, se han podido asomar al balcón de la segunda planta de la Casa Consistorial para sentir lo que les espera en unos días. Los tres han recibido también las indicaciones y los consejos del personal municipal para su primera experiencia de un Txupinazo Txiki "sea única".

PANTALLAS EN ROCHAPEA, TXANTREA, ERMITAGAÑA Y EL CENTRO DE LA CIUDAD

La retransmisión del Chupinazo se podrá seguir a través de seis pantallas gigantes que el Ayuntamiento de Pamplona repartirá por la ciudad. Se busca así "hacer más accesible el Chupinazo para que puedan disfrutar del momento cuantas más personas mejor sin tener la necesidad de subir al centro de la ciudad donde se concentra una mayor cantidad de gente".

Las pantallas estarán ubicadas en la plaza del Castillo y en la plaza de los Fueros, con señal de Navarra Televisión; en el parque de Antoniutti y la plaza de Yamaguchi, con señal de TVE; y en el paseo de Anelier en Rochapea y en la plaza Arriurdiñeta en Txantrea, con señal de ETB1.

Los Sanfermines 2026 cuentan con 516 actos repartidos entre el 6 y el 14 de julio. Este año se apuesta por la programación infantil y por la descentralización de la fiesta, llevando a diferentes barrios de la ciudad actuaciones, juegos y sorpresas.

Como principales novedades, las fiestas celebrarán el domingo 12 de julio el Día de la Diversidad, con la tradicional Mazedonia - Kalejira de las Culturas, que se adelanta de fecha; además, el escenario de Sarasate se ha trasladado a la plaza de San José que acogerá los festivales de jotas y las tardes culturales; por último, la feria de ganado equipo tendrá lugar el sábado 11 de julio en lugar del 7 de julio.

El diseño del programa oficial de las fiestas de San Fermín 2026 hace un guiño al escritor norteamericano Ernest Hemingway y pone en valor muchos 'momenticos' de las fiestas.

Tras el Chupinazo, tendrá lugar la salidas de charangas y bandas desde el parque de Antoniutti, la Plaza Consistorial y la plaza de San Francisco. Amenizarán las calles las charangas Galtzagorri, Ziripot y la banda popular Maestro Bravo. A las 13.30 horas, la plaza de los Fueros acogerá el tradicional festival folklórico con la participación de los grupos Amaiur, Ardantzeta, Basakaitz, DanTXaldi, Duguna, Eluntze, Harizti, Iruña Taldea, Larratz, Mikelats, Muthiko Alaiak, Oberena, Ortzadar y Txori Zuri.