Lanzan un proyecto piloto de comedor comunitario en Etxabakoitz dirigido a personas mayores de 60 años

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El local municipal ubicado en la planta baja de la Biblioteca Pública de Etxabakoitz va a acoger entre los meses de marzo y junio un proyecto piloto de comedor comunitario para personas mayores 60 años con domicilio en el barrio.

Más allá del servicio de comedor, el proyecto se concibe como "un espacio de encuentro en el que convivir, compartir y hacer comunidad, además de prevenir situaciones de soledad no deseada". El Ayuntamiento de Pamplona y el tejido asociativo del barrio han colaborado en la puesta en marcha de este recurso.

El proyecto surge por iniciativa de la Plataforma Vecinal de Etxabakoitz, que agrupa a entidades, asociaciones, establecimientos y vecinos del barrio, "en la búsqueda de un envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del barrio y como consecuencia de las necesidades detectadas".

Etxabakoitz es un barrio "con muchas personas mayores que viven solas y con problemas de dependencia y movilidad tanto propia como por falta de infraestructuras como ascensores en sus domicilios". A ello se suma "la escasez de establecimientos comerciales o la insuficiente oferta de líneas de villavesa". Esas situaciones "generan una problemática estructural que se quiere aliviar con una iniciativa como este comedor comunitario".

La concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural del Ayuntamiento de Pamplona, Zaloa Basabe, ha presentado este proyecto piloto que está dirigido a personas mayores de 60 años, con empadronamiento en Pamplona y domicilio en el barrio de Etxabakoitz.

Esta iniciativa, "a futuro y tras la valoración de la experiencia de Etxabakoitz", se podría convertir en "un recurso estable e incluso exportable a otros barrios de la ciudad".

DOS TANDAS CON INSCRIPCIONES YA ABIERTAS LA PRIMERA DE ELLAS

Durante esta experiencia piloto se van a realizar dos tandas. La primera se desarrollará del 2 de marzo al 29 de abril y la segunda, del 4 de mayo al 26 de junio. El servicio se ofrecerá tres días a la semana, los lunes, miércoles y viernes, a través de un catering que llevará el Fogón Errante.

El coste para asistir a esa primera tanda es de 10 euros. Se habilitarán en cada tanda 20 plazas, de las que 5 se reservarán para personas derivadas de la Unidad de Barrio de Etxabakoitz. Las inscripciones para la primera tanda están ya abiertas. Se pueden realizar hasta el próximo viernes 20 de febrero, a través del teléfono 010 - 948 420 100.

Este comedor comunitario "quiere ser algo más que un espacio donde comer tres días a la semana". El momento de compartir la comida "se quiere convertir en una oportunidad de estrechar lazos entre el vecindario, creando alternativas de ocio y de generación de proyectos comunitarios orientados a satisfacer las necesidades de las personas mayores".

Tras la comida, en la sobremesa, una persona dinamizará el espacio impulsando la conversación, promoviendo la participación en juegos (cartas, parchís) y "creando un ambiente distendido y de confianza".

DIAGNÓSTICO SOCIAL DE ETXABAKOITZ

Según el último diagnóstico de personas mayores hecho público por el Ayuntamiento de Pamplona a principios de 2025, Etxabakoitz cuenta con 1.020 personas mayores de 65 años, que suponen un 18,66% de su población total, que alcanza los 5.465 habitantes. Ese porcentaje se sitúa por debajo de la media de la ciudad, que es de un 22,97%.

El "fenómeno de sobreenvejecimiento", que contabilidad a personas mayores de 80 años) también está por debajo del de la ciudad, con 5% frente al 7%. En esa población mayor de 65 años, el 59% son mujeres y el 41% hombres. Un 30% viven solas, principalmente mujeres.

Etxabakoitz es también el segundo barrio con mayor porcentaje de personas extranjeras. Entre ellas, el grupo de personas mayores de 65 años representa casi un 7%. Otros datos del diagnóstico señalan que Etxabakoitz "presenta la tasa de riesgo de pobreza más alta de la ciudad". Se tiene conocimiento, además, de que residen 140 personas con algún grado de dependencia reconocido por el Gobierno de Navarra.