Laura Aznal dice que EH Bildu "está preparada" para "hacer frente" al "reto" de las elecciones generales

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha manifestado este lunes, ante el adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez, que la coalición abertzale está "preparada" para "hacer frente también a este reto". "Euskal Herria, de hecho, está preparada", ha añadido.

Aznal ha explicado, en declaraciones a los medios tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, que este lunes se reúne la Secretaría Nacional de EH Bildu para tratar el tema de las elecciones, que valorará seguidamente el secretario general, Arnaldo Otegi.

La portavoz en Navarra ha añadido que "pensamos que no basta con convocar elecciones, hay que buscar un propósito claro para la nueva legislatura, hay que fortalecer el núcleo progresista y es necesario establecer un programa de mínimos de cara a esta nueva legislatura". "Desde Euskal Herria Bildu tenemos toda la confianza en nuestro pueblo porque seguro que una vez más estará a la altura", ha afirmado.

Preguntada si EH Bildu se plantea formar parte del Frente Amplio o va a mantener su marca, Aznal ha manifestado que "EH Bildu va a mantener" su marca, "desde luego". "Nosotras hablamos siempre de que establecer un cordón sanitario a la ultraderecha, a las derechas, no es suficiente por sí solo; eso ha quedado demostrado también en otros tantos países europeos", ha dicho, para añadir que "hay que establecer un programa claro de mínimos, hay que darle un sentido a la legislatura que viene".

"No vale solo con hacer de dique de contención. Creo que eso es una lección muy importante que hemos aprendido de esta legislatura que próximamente va a concluir; hay que tomar nota, es el momento de respuestas valientes y ambiciosas y desde Euskal Herria Bildu vamos a trabajar intensamente para que esto siga siendo así", ha expuesto Aznal.