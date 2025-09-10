Laura Pausini arrancará su gira mundial el 27 de marzo en Pamplona

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista italiana abrirá el próximo 27 de marzo de 2026 su gira mundial 'Yo Canto World Tour 2026/2027' en el Navarra Arena, en Pamplona. Las entradas para el público en general saldrán a la venta este viernes, 12 de septiembre, a las 11 horas.

La gira mundial, la undécima de su carrera, arrancará en marzo del año que viene, apenas un año después de concluir su tour internacional. Por primera vez, el inicio no será en Italia, sino en España, con un primer concierto en Pamplona, seguido de paradas en Arona-Tenerife, Valencia, Madrid y Barcelona.

Tras España, la gira continuará por Latinoamérica, con fechas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico. Posteriormente, llegará a Estados Unidos con conciertos en Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, Chicago, Toronto y Nueva York. En otoño será el turno de Italia y las principales ciudades de Europa.

En febrero de 2027, la gira llegará a Brasil y regresará con un gran espectáculo en estadios, seguido de una nueva serie de conciertos en invierno por Italia y Europa hasta finales de año.

Este nuevo trabajo continúa el legado de Yo canto (2006), el álbum con el que Laura rindió homenaje a los grandes clásicos italianos y los proyectó al mundo, pocos meses después de recibir su primer Grammy. Aquel disco marcaría un punto de inflexión en su carrera que la llevó, en 2007, a convertirse en la primera mujer en conquistar el estadio San Siro, ante 70.000 personas en una noche histórica.