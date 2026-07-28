Un libro coordinado por dos investigadoras de la UPNA aborda cómo transformar los patios escolares

Archivo - Las investigadoras Maider Pérez de Villarreal (izq.) y Alba Amilburu, fotografiadas en el campus de Pamplona (sede Arrosadia). - UPNA - Archivo

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos profesoras de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Alba Amilburu Martínez y Maider Pérez de Villarreal Zufiaurre, han coordinado el libro colectivo 'Del patio a la ciudad. Transformar los espacios en entornos inclusivos y de bienestar', publicado por la editorial Octaedro. La obra reúne estudios de personal investigador de distintas universidades sobre la transformación de patios escolares, espacios exteriores de los centros educativos y entornos urbanos.

El volumen analiza cómo su diseño y organización pueden favorecer aspectos tales como la convivencia, la inclusión, la coeducación, el bienestar, la creatividad y el aprendizaje en Educación Infantil y Primaria, ha informado la UPNA.

"Este libro se propone explorar las transformaciones recientes de los espacios orientadas a construir entornos inclusivos que fomenten la convivencia y el bienestar de quienes los habitan -señala Alba Amilburu-. Pretende examinar cómo el diseño de los patios incide en la actividad cotidiana del alumnado y cómo puede convertirse en un motor de transformación educativa eliminando las desigualdades de género y favoreciendo la inclusión".

En conjunto, la obra invita a "mirar los espacios educativos con otros ojos" y a reconocer su capacidad para generar entornos más inclusivos, creativos y sostenibles para la infancia. Y, además, aplica una perspectiva interdisciplinar, con enfoques procedentes de la educación, la filosofía, la psicología, la arquitectura, la salud y la sostenibilidad. A juicio de sus coordinadoras, todavía existe una "limitada producción académica" sobre los patios escolares desde una mirada que integre distintas áreas de conocimiento.

La publicación recoge investigaciones realizadas por especialistas de distintas universidades, entre ellas, la UPNA, Vic-Universitat Central de Catalunya, Barcelona, Europea de Madrid, Córdoba y Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia).

REPENSAR LOS ESPACIOS

El volumen parte de la idea de que "la innovación educativa va más allá del uso de la tecnología o la mejora de las prácticas docentes" y propone "repensar el papel del espacio en la experiencia educativa". Desde esta perspectiva, patios, aulas exteriores, zonas verdes, calles, plazas y otros lugares cotidianos no se conciben solo como escenarios donde se desarrolla la actividad educativa, sino como elementos que influyen en las formas de aprender, jugar y relacionarse.

El libro se enmarca en dos proyectos de investigación: Evaluación de la incidencia de los patios escolares renovados en la actividad física del alumnado según el género, financiado por la UPNA, y NORMABioMed (Normatividad y Enfoque Mecanístico en la Filosofía de las Ciencias Biológicas y Biomédicas), apoyado económicamente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

EL PATIO COMO ESPACIO EDUCATIVO

Según las coordinadoras de la monografía, los patios escolares han estado tradicionalmente relegados a un segundo plano y "no han sido suficientemente valorados por su potencial educativo", pese a su influencia en la actividad física, la socialización, la convivencia y el desarrollo integral del alumnado.

El libro plantea que el recreo debe entenderse "más allá de ser un simple momento de pausa". En este sentido, el juego, el movimiento y la interacción durante ese tiempo favorecen el desarrollo de las personas. Por ello, la publicación defiende la necesidad de observar qué ocurre en los patios, cómo se distribuye el alumnado y qué actividades predominan.

La obra también subraya que "el espacio no es neutral", ya que su diseño y uso pueden favorecer determinadas relaciones o limitar otras. En concreto, los espacios pueden "transmitir modelos de relación y poder y reproducir desigualdades de género". Desde esta perspectiva, la transformación de los patios escolares no se plantea únicamente como una intervención física, sino también como una forma de revisar las oportunidades de participación y juego que se ofrecen al conjunto del alumnado.

Entre las líneas de trabajo que describe el libro, figuran la creación de patios inclusivos y coeducativos, "la naturalización del entorno escolar" y la concepción del patio como una prolongación del aula. Estas propuestas buscan diversificar los usos del espacio mediante zonas que permitan "múltiples posibilidades de juego, movimiento y descanso" y que favorezcan una distribución más equilibrada de quienes los habitan.

NATURALEZA, CREATIVIDAD Y BIENESTAR

La publicación dedica también atención al contacto con la naturaleza y a su relación con la salud, el aprendizaje y la creatividad infantil. La incorporación de zonas verdes, materiales naturales y espacios abiertos se analiza desde una perspectiva educativa y de bienestar, así como desde sus posibles efectos en la organización del patio y en la distribución de las actividades. El libro aborda cómo los entornos naturales pueden contribuir a enriquecer la experiencia sensorial y lúdica, favorecer la conciencia ambiental y abrir nuevas posibilidades de aprendizaje. Al mismo tiempo, la obra no presenta estas transformaciones como soluciones automáticas, sino que analiza sus oportunidades y sus límites. Entre otras cuestiones, se señala la necesidad de que las intervenciones sean accesibles y adaptadas a la realidad de cada centro educativo, ha indicado la UPNA.

La monografía estudia también el papel del diseño en la actividad cotidiana del alumnado. Uno de los trabajos incluidos examina patios de recreo renovados y recoge "diferencias significativas tanto en la distribución del alumnado por zonas como en los niveles de actividad física según el género". Esta perspectiva permite observar cómo la organización del espacio puede influir en la intensidad de la actividad física y en las oportunidades de participación.