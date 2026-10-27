Lima refuerza su red comunitaria e institucional contra la violencia de género con fondos de cooperación navarra

La delegación navarra ha conocido a personas beneficiarias del proyecto impulsado con fondos de cooperación navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación institucional del Gobierno de Navarra, encabezada por la presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha conocido las acciones y valorado el nivel de ejecución del proyecto de cooperación internacional para prevención de violencia de machista y promocionar los derechos de las mujeres y personas LGBTI+ en el distrito Santa Anita de la ciudad de Lima en Perú.

Esta intervención técnica coordinada por la ONG PROCLADE y su socio local, el Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP) tiene como objetivo central consolidar estrategias entre la sociedad civil y las instituciones públicas para prevenir, atender y sancionar la Violencia machista, así como defender los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTI+.

El programa incide directamente en el fortalecimiento organizaciones de mujeres a través de las tres Centrales Distritales de Mujeres del municipio, articulando el tejido social de organizaciones históricas como los 'Comedores Populares' y las redes de 'Vaso de Leche'. La iniciativa financia la capacitación técnica de 150 promotoras comunitarias de derechos, el trabajo con colectivos de hombres en nuevas masculinidades para la prevención de la violencia y el impulso definitivo a la autonomía económica de 45 mujeres supervivientes de violencia machista: se ha promovido su autonomía económica a través del desarrollo de sus capacidades técnico-productivas de gestión empresarial y asociativa. Perú presenta una prevalencia muy elevada de violencia contra las mujeres. Más de la mitad de las mujeres de 15 a 49 años declara haber sufrido violencia machista alguna vez en su vida, según ha informado el Gobierno foral.

La presidenta Chivite ha destacado la importancia de este proyecto y ha asegurado que para el Gobierno de Navarra la lucha feminista es una tarea imprescindible para avanzar hacia "una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia". Así, ha recordado que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres debe impregnar el conjunto de las políticas públicas, incorporando la perspectiva de género en las decisiones y actuaciones que se desarrollan desde el ámbito público.

Asimismo, ha insistido en que el Ejecutivo foral entiende que el compromiso feminista debe ir más allá de las fronteras navarras y estar presente también en los programas de cooperación al desarrollo, porque la lucha contra la desigualdad y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres es una responsabilidad compartida que exige el compromiso de instituciones y sociedades de todo el mundo.

Así, ha explicado Chivite que proyectos como el que ha visitado la delegación navarra son fundamentales porque ofrecen a las mujeres nuevas oportunidades, herramientas para fortalecer su autonomía y capacidad de decisión, y espacios desde los que avanzar hacia su empoderamiento personal y colectivo. En esta línea, ha señalado que apoyar a las asociaciones de mujeres, favorecer su organización y contribuir a que tejan redes de apoyo, solidaridad y colaboración significa reforzar su capacidad para transformar su propia realidad y la de sus comunidades.

Ha insistido también la presidenta en que hacer feminismo es también generar espacios de encuentro, construir alianzas, compartir experiencias y acompañarse mutuamente para que ninguna mujer tenga que afrontar sola las desigualdades o la violencia, y que eso es también es fomentar la cooperación: abrir oportunidades, fortalecer la voz de las mujeres y trabajar juntas para construir sociedades en las que todas puedan vivir con libertad, dignidad y en igualdad de derechos.

El distrito de Santa Anita, en Lima, es un área con Alta Prevalencia de Violencia de Género y, de hecho, donde más casos de violencia machista se registran en la ciudad. Las comisarías del distrito registraron el pasado año 2.256 denuncias por violencia familiar y 36 de violencia sexual. Por ello, el proyecto trabaja en la mejora de Servicios Públicos y Vigilancia Ciudadana: Fortalecimiento de la Instancia Distrital de Concertación, capacitación a 40 policías y 60 agentes de en atención adecuada y no discriminatoria, agilizar las rutas de denuncia segura e implementación de una Estrategia de Vigilancia Ciudadana para supervisar el cumplimiento del Protocolo Básico de Atención Conjunta en las comisarías y el Centro Emergencia Mujer

Además, el proyecto trabaja en mejorar los derechos de las personas LGTBI+. Según datos censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, el 62,7% de la población LGTBI asegura haber sufrido violencia o discriminación, principalmente en espacios públicos o estatales. Un 71% de la población peruana los considera el colectivo más discriminado. En Santa Anita existe una invisibilización estadística completa, ya que los servicios públicos registran a los usuarios bajo su sexo biológico de su documento de identidad, ha añadido el Ejecutivo foral.

Además de conocer los testimonios y experiencias de las personas beneficiarias, durante la visita y jornada de trabajo, la representación navarra ha mantenido un encuentro con la alcaldesa del distrito, Ruth Cuno Chura, y con responsables de los Centros de Emergencia Mujer y las comisarías locales para blindar los compromisos institucionales de protección y agilizar las rutas de denuncia segura.

El programa ya finalizado, se desarrolló durante un año y se destinaron 157.653,60 euros con aportación a través de los fondos de cooperación del Gobierno de Navarra de 110.000 euros y la cofinanciación local de 47.653,60 euros.

ENCUENTRO DE LA PRESIDENTA CON EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PERÚ

La presidenta de Navarra ha mantenido un encuentro con el embajador de España en Perú, Alejandro Abellán García de Diego, que ha servido para "estrechar las relaciones institucionales" entre la Comunidad foral y el país andino.

A lo largo de la reunión, han puesto sobre la mesa la importancia de la cooperación como compromiso con los derechos humanos, así como la consideración de Perú como socio prioritario de Navarra, país con el que la Comunidad foral comparte una larga historia. Así, ha recordado la presidenta que la cooperación con el país andino se remonta a 1992, y que en esas más de tres décadas se ha destinado a la región 63,3 millones de euros a través de cientos de inversiones.

El Gobierno de Navarra deja claro su compromiso de proyectar el potencial de la comunidad a nivel internacional, así como su voluntad de construir alianzas mediante la cooperación entre instituciones públicas, organizaciones sociales y comunidades locales.

ENCUENTRO DE LA DELEGACIÓN NAVARRA CON LA OFICINA LOCAL DE AECID

En el transcurso de la jornada se ha celebrado además una reunión técnica de la delegación Navarra con el equipo de la oficina de cooperación al desarrollo en Perú (AECID) donde ha sido recibido por el coordinador general de la Cooperación Española en Perú, José Roberto Piqueras.