Se limita la velocidad a 100km/h y se restringe a vehículos pesados el adelantamiento en la A-15 Ronda de Pamplona

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para mejorar la circulación del tráfico en la autopista A-15, Ronda de Pamplona / Iruña Oeste, que comienzan este lunes, provocarán la reducción de la velocidad de 120 km/h a 100 km/h en todo el tramo y la restricción de adelantamiento por parte de vehículos pesados.

La nueva señalización se colocará entre los puntos kilométricos 83 y 96. Los trabajos de colocación de la nueva señalética comenzarán este lunes 2 febrero, realizándose en horario nocturno entre las 23 y las 5 horas, y con una estimación de 3-4 noches.

El conjunto de medidas entrará en vigor con la finalización de los trabajos de instalación de dichas señales, y su implantación irá acompañada de campañas de vigilancia y control por parte de los cuerpos policiales con el fin de garantizar su cumplimiento.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS

La reducción de la velocidad en la autopista A-15 busca "rebajar la accidentalidad, así como mejorar la seguridad de esta vía". Esta actuación se implementará a lo largo de 12,99 kilómetros en sentido norte, desde el punto kilométrico 83+550 al 96+540.

En cuanto al tráfico en sentido sur, la reducción de la velocidad máxima se aplicará en 12,21 kilómetros, entre los puntos kilométricos 95+774 al 83+560.

En cuanto a la prohibición de adelantamiento a camiones, la actuación contempla aplicar esta medida a lo largo del mismo tramo en ambos sentidos de circulación.

Estas medidas han sido consensuadas en la Comisión de Seguridad Vial, un ente de trabajo compuesto por miembros del Servicio de Conservación de Carreteras, el Servicio de Tráfico y Policía Foral del Gobierno de Navarra, y Guardia Civil, para "mejorar la seguridad vial en la Red de Carreteras de Navarra".

BATERÍA DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL

Esta iniciativa se enmarca en la batería de medidas que el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia y en colaboración con el de Cohesión Territorial, ha implementado con el objetivo de "reducir la siniestralidad en las carreteras navarras".

En este sentido, se está realizando un estudio de movilidad en la Comarca y se han llevado a cabo planes de vialidad en todo el territorio; se han colocado más cámaras y se han renovado las analógicas por digitales; se ha implementado la señalización relativa a zonas de alta accidentalidad con fauna cinegética y se ha reforzado la realización de controles, además de la instalación de dos nuevos radares de tramo, los primeros de Navarra, que se suman a otros 6 móviles y a los 7 fijos ya existentes.

También se han desarrollado diferentes campañas de concienciación y sensibilización en materia de seguridad vial y se ha firmado recientemente el Pacto por la Movilidad Segura y Sostenible con la Federación de Municipios y Concejos, impulsado por el Ejecutivo foral y al que se pueden ir adhiriendo ya diferentes entidades, entre otros proyectos.