La lista de espera de salud en Navarra desciende en mayo en 360 primeras consultas y 170 intervenciones

Archivo - Entorno del Hospital Universitario de Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera de salud en Navarra ha descendido en el mes de mayo en 360 primeras consultas y 170 intervenciones, según han informado desde el departamento de Salud del Gobierno foral.

La evolución, han explicado desde el departamento, "no ha sido uniforme en todas las especialidades ni áreas sanitarias", ya que "existen servicios donde hay una situación más compleja y otros donde diferentes medidas implantadas han comenzado a mostrar resultados parciales". Por ello, la interpretación de los datos "debe hacerse con prudencia y sin análisis meramente numéricos".

La evolución observada "responde fundamentalmente a actuaciones de mejora organizativa, revisión clínica de circuitos y actualización de registros activos, dentro de los procedimientos habituales de gestión sanitaria".

A pesar del "contexto complejo derivado de la huelga médica y el descenso de la actividad extraordinaria que previamente se realizaba", determinados servicios y áreas "han mantenido iniciativas de reorganización interna, tal y como vienen haciendo en los últimos meses, con acciones destinadas a la optimización de agendas, el aprovechamiento de huecos estructurales, el incremento de resolución no presencial, la mejora de coordinación entre niveles asistenciales y atención compartida de la demanda en equipos multidisciplinares, entre otras".

Estas medidas "han permitido sostener actividad e incluso absorber parte de la demanda acumulada en algunos ámbitos concretos". "No se han adoptado medidas extraordinarias, el sistema de información del registro de datos y su explotación se encuentra en constante proceso de mejora continua y optimización tecnológica para maximizar la calidad de los indicadores y en esta línea se va a seguir trabajando", han añadido desde Salud.