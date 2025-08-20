Localizada de madrugada una mujer que se había extraviado en las inmediaciones de Roncesvalles

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han localizado la pasada madrugada a una mujer de 44 años que había salido a realizar una ruta circular alrededor de Roncesvalles y no había regresado al anochecer. La mujer no requirió de asistencia médica.

El aviso se recibió sobre las 22.10 horas y al lugar fueron movilizados bomberos de Burguete, el Grupo de Rescate Técnico, la Guardia Civil y voluntarios del camping Urrobi, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El dispositivo inició la búsqueda en los alrededores y la mujer fue localizada por los bomberos de Burguete en torno a las 2 horas cerca del tramo de la ruta GR entre el término de Irupagoeta y Burguete.