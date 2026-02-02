Loquillo actuará en el Navarra Arena el próximo 8 de mayo

Archivo - El cantante Loquillo durante su concierto en el Movistar Arena, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España). Loquillo ofrece en su gira "Corazones Legendarios: Grandes Clásicos en Vivo" lo mejor de su repertorio, con sus grandes éxitos y los clá - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Loquillo llegará al Navarra Arena de Pamplona el próximo 8 de mayo dentro de su gira 'Corazones legendarios', en la que repasa su colección de éxitos.

Las entradas, con un coste de 45 euros, más gastos de gestión en compras online, están a la venta en www.navarrarena.com y www.edrconciertos.com, así como en los puntos de venta físicos habituales (taquilla de Baluarte y punto de venta e información de NICDO en el centro comercial La Morea).

La gira de Loquillo, tras haber pasado ya por Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Gijón o A Coruña en el último trimestre de 2025, suma esta nueva parada en el Navarra Arena, la que será su segunda actuación en el recinto navarro desde el 2021.

El Navarra Arena habilitará para este concierto el servicio de Arena Bus, que consta de seis líneas que recorren distintas localidades de la Comunidad foral con destino al pabellón y que tras finalizar el evento regresa a los municipios de origen.