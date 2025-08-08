La Lotería Nacional deja un premio de 30.000 euros en Tafalla

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves 7 de agosto, ha dejado un premio de 30.000 euros en Tafalla. Se trata de un resguardo de terminal, agraciado con el primer premio, que se ha emitido en la administración nº1, ubicada en la calle mayor, 13 de esta localidad.

El primer premio, dotado con 300.000 euros el número, ha recaído en el 18.698. Se ha vendido también en Albox (Almería), Cuenca, Ainsa (Huesca), Las Palmas, Madrid, Cartagena y la Manga del Mar Menor (Murcia); Santa Marta de Tormes (Salamanca), Villanueva del Ariscal (Sevilla) y Mont-Roig del Camp (Tarragona).

El segundo premio, dotado con 60.000 euros el número, ha correspondido al 77.297 y se ha vendido en su integridad en Jimena de la Frontera (Cádiz).

Los reintegros son los números 8, 6 y 2.