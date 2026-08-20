El lunes 24 de agosto se inician las obras de asfaltado de calles de Tudela

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 24 de agosto, se iniciarán las obras de asfaltado que se llevarán a cabo en distintas calles de Tudela hasta el 3 de septiembre (Fase I).

Los trabajos serán realizados por la empresa Excavaciones Fermín Oses por un importe de 345.718,05 euros, IVA incluido, y se desarrollarán en dos fases, según ha informado el Ayuntamiento de Tudela en una nota.

En esta primera fase se contemplan intervenciones en avenida Huertas Mayores, en Camino del Rape, De la Pliega, Nenúfares, Alza, Sobellanas, Río Madre, Francisco Fuentes y en el vial de la antigua carretera de Zaragoza (vial Eroski). Además, se actuará en las calles Mont de Marsan, Díaz Bravo y San Francisco Javier.

Las actuaciones previstas contemplan el fresado del firme existente, el suministro y la extensión de mezcla bituminosa, la puesta a cota de arquetas y la reposición de la señalización horizontal, con el objetivo de mejorar el estado del pavimento y reforzar la seguridad vial en distintos puntos de la ciudad.

Para facilitar la organización de los trabajos y minimizar las molestias, la empresa adjudicataria colocará señalización y cartelería informativa en las calles afectadas. Estos avisos permitirán informar con antelación a las personas afectadas y residentes sobre los trabajos, los cortes de circulación y, especialmente, los periodos en los que no será posible utilizar los garajes mientras permanezcan cerrados por las obras.

El 24 de agosto, en la avenida Huertas Mayores se realizará un corte de circulación, con afecciones puntuales también en la glorieta de la confluencia con la avenida del Barrio y la avenida del Instituto. El tráfico rodado que se dirija hacia Huertas Mayores deberá continuar por la avenida del Barrio, mientras que el tráfico ligero podrá utilizar María Aperregui como alternativa.

En el Camino del Rape se señalizará previamente el corte en la confluencia de caminos para evitar la entrada de vehículos durante los trabajos. La planificación establece el 24 de agosto como fecha prevista para ambas actuaciones.

Los días 25, 26 y 27 de agosto los trabajos afectarán a las calles De la Pliega, Nenúfares, Alza, Sobellanas y Río Madre-Fco. Fuentes. La actuación se realizará por tramos, siguiendo el orden previsto de fresado, asfaltado y apertura de las calles. Durante los trabajos se establecerán los correspondientes cortes y desvíos provisionales.

Los días 27 y 28 de agosto, los trabajos afectarán al vial situado junto a Eroski, paralelo al polígono La Barrena, en el tramo comprendido entre BonÀrea y Action. Se establecerán los desvíos y la señalización necesarios para garantizar la circulación en la zona.

Los usuarios de BonÀrea y de la gasolinera dispondrán de una alternativa de entrada y salida por la calle Canal de Navarra, transversal del polígono.

Los días 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre, las tareas se desarrollarán en las calles Díaz Bravo y Mont de Marsan. La ejecución de las obras supondrá diferentes cortes y desvíos provisionales. En concreto, será necesario señalizar previamente el corte de Díaz Bravo. En Misericordia se cortará y desviará la circulación mediante señalización provisional hacia la salida de Alberto Pelairea. También se establecerá un cambio de sentido en Trinquete para garantizar la circulación alternativa durante los trabajos. Se contemplan, asimismo, desvíos provisionales y el corte de Díaz Bravo por obras durante esta fase.

Por último, los días 2 y 3 de septiembre los trabajos afectarán a la confluencia de Díaz Bravo con Gayarre y a un tramo de la calle San Francisco Javier. En esta actuación en Díaz Bravo, confluencia con Gayarre y San Francisco Javier, se establecerá un paso alternativo mediante señalistas para garantizar la circulación mientras se desarrollen los trabajos.

El Ayuntamiento recomienda a los vecinos y vecinas de las calles afectadas que presten especial atención a la cartelería que se instalará previamente en cada zona y que retiren sus vehículos de los estacionamientos cuando así se indique.

La señalización se colocará con antelación para informar de los días en los que cada calle permanecerá cortada y de las posibles restricciones de acceso a los garajes. Durante el periodo en que una calle permanezca cerrada por los trabajos de asfaltado, no será posible utilizar los garajes situados dentro de la zona afectada. El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de la ciudadanía y ha recomendado planificar los desplazamientos teniendo en cuenta los cortes y desvíos previstos.