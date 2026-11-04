Maeztu destaca que Navarra "vuelve a alcanzar un nuevo récord histórico" de afiliación a la Seguridad Social

Archivo - La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha destacado que en el mes de octubre "Navarra vuelve a alcanzar un nuevo récord histórico" de afiliación a la Seguridad Social, 327.762 personas afiliadas, la cifra más alta de toda la serie histórica. Son 10.610 afiliaciones más que hace un año, un crecimiento del 3,35%, y 2.542 afiliacinoes más que el mes pasado, un aumento del 0,78%.

Maeztu ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que estos datos "reflejan el dinamismo de nuestro mercado laboral y la capacidad que tiene la economía navarra para seguir generando empleo".

La consejera ha añadido que "es cierto que en octubre también se ha producido un incremento del paro registrado de 719 personas", hasta situarse en un total 31.092 personas, "pero es importante analizar este dato teniendo en cuenta el impacto que está teniendo" el proceso de regularización de las personas migrantes. "De estas 719 inscripciones en las agencias de empleo, 697 corresponden a personas procedentes del proceso de regularización. Es decir, prácticamente la totalidad del incremento mensual del paro registrado está directamente relacionado con la incorporación de estas personas a los registros oficiales de empleo", ha apuntado.

Maeztu ha señalado "al mismo tiempo que se incorporan personas a la búsqueda activa de empleo, el mercado laboral navarro está siendo capaz de absorber una parte importantísima de esa nueva demanda". "Solo en octubre se han producido 676 en Seguridad Social de personas beneficiarias del proceso de regularización, y a 31 de octubre ya eran 6.378 personas vinculadas a este proceso las que se han incorporado y que, por tanto, están afiliadas a la Seguridad Social en Navarra", ha destacado.

La consejera ha asegurado que "estos datos ponen de manifiesto, por un lado, que muchas de estas personas están aprovechando este proceso de regularización para incorporarse al mercado laboral y, por otro lado, que Navarra cuenta con un mercado laboral dinámico, con capacidad de seguir generando oportunidades y de seguir generando empleo". "De hecho, si vemos la evolución anual, encontramos otro dato, que es que, frente a las 2.133 personas más registradas en el desempleo respecto a octubre del año pasado, hay 2.869 personas beneficiarias de la regularización inscritas en las agencias de empleo. Esto nos permite entender mucho mejor el efecto que está teniendo este proceso de regularización en las estadísticas del desempleo", ha afirmado.

También ha destacado la evolución de la contratación. "En octubre se han formalizado 30.462 contratos, un 6,6% más que en el mismo mes del año pasado. Estamos ante el mejor dato de contratación de un mes de octubre desde 2021. Además, se han registrado 6.739 contratos indefinidos, que representan el 22,1% del total", ha destacado.

Maeztu ha afirmado que, con estos datos, "la fotografía del mercado laboral navarro en octubre debe contemplar un nuevo máximo histórico de afiliación y un volumen de contratación que crece respecto al año anterior y, por otra, un incremento del paro registrado muy condicionado por el proceso de incorporación de las personas que han tenido el proceso de regularización extraordinaria".

"En definitiva", según Maeztu, "Navarra está demostrando que tiene un mercado laboral dinámico, que crea empleo y que está siendo capaz de dar respuesta a la incorporación de nuevas personas que quieren trabajar". "Esta regularización está permitiendo que miles de personas accedan al empleo y que también busquen una nueva oportunidad laboral con derechos y con garantías", ha indicado.

La consejera ha destacado que "el 58% de las nuevas afiliaciones a la Seguridad social registradas en Navarra en lo que va de año corresponden a personas extranjeras". "Es un porcentaje que ha aumentado considerablemente respecto al 41,9% del mismo periodo del año anterior y que se sitúa además por encima de la media estatal, que está en torno al 51,1%", ha señalado.

Por otro lado, la consejera se ha referido al informe sobre la pobreza laboral que publica la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, que sitúa a Navarra como la Comunidad con la tasa de pobreza laboral más baja, con un 5,3% de las personas ocupadas por debajo del umbral de la pobreza. "El dato foral, este 5,3%, supone menos de la mitad de la media estatal, que alcanza el 11,6%", ha resaltado.

Maeztu ha asegurado que estos datos "demuestran que nuestro mercado laboral tiene grandes fortalezas, es capaz de integrar a las nuevas personas que se están incorporando y sigue ofreciendo oportunidades". "Esto no quita para que sigamos viendo que efectivamente hay retos importantes, que debemos seguir trabajando para que el mercado laboral siga creciendo, genere empleo de más calidad y llegue a todas las personas", ha señalado.