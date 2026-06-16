Maeztu dice que con el IV Plan Director de Cooperación, Navarra irá "acercándose progresivamente al 0,7%"

PAMPLONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado que el IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Navarra (2027-2030) "incluirá una senda presupuestaria realista, que garantice que Navarra va acercándose progresivamente" al 0,7%.

Así se ha pronunciado este martes, en una comparecencia sobre "los avances en la elaboración del IV Plan de Cooperación y su senda presupuestaria teniendo en cuenta las reclamaciones de la coordinadora de Cooperación al Desarrollo", solicitada por UPN.

"En estos momentos de incertidumbre e inestabilidad internacional y de recortes generalizados de fondos, el Gobierno de Navarra va a seguir trabajando para que la solidaridad navarra se siga viendo reflejada en sus presupuestos. El nuevo Plan Director incluirá una senda presupuestaria realista, que garantice que Navarra va acercándose progresivamente a ese 0,7%", ha indicado.

En estos momentos, ha remarcado, "estamos negociando la senda presupuestaria de máximos y mínimos. "La Coordinadora de ONGD ha presentado una propuesta, que está siendo valorada, y que no podemos adelantar de momento", ha añadido.

Según ha explicado, Navarra es la cuarta comunidad "que más aporta en Ayuda Oficial al Desarrollo en términos absolutos en España, detrás de Catalunya, Euskadi y Comunidad Valenciana, y vuelve a ser la primera CCAA en presupuesto por habitante". "Si miramos el porcentaje de dedicación a ayuda al desarrollo, si bien todas estamos lejos del 0,7%, a la cabeza se encuentra Euskadi, seguida de Navarra y la Rioja. Merece la pena también señalar la diferencia con otras regiones como la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Aragón, con un 0,02%, porcentajes muy cercanos a cero", ha dicho.

"Cuando otros se retiran, nosotros nos mantenemos y nos comprometemos con la cooperación al desarrollo", ha apuntado, tras añadir que Navarra "continúa liderando el dinero destinado por habitante a cooperación, 29,62 euros por persona al año, muy por encima de la media nacional, donde se destinan 8,50 euros por persona".

En cuanto a la situación del IV Plan, ha remarcado que "estamos ya en una fase muy avanzada de planificación". Ahora mismo "nos encontramos en un momento de aportaciones de los agentes a la parte estratégica, y simultáneamente se ha abierto un proceso participativo con los distintos agentes para estudiar y consensuar los programas y medidas de cada una de las líneas estratégicas".

En concreto, el IV Plan director que se está construyendo cuenta con 5 líneas de trabajo: Procesos de Desarrollo, cuyo objetivo es "mejorar la calidad y eficacia" de la cooperación económica y técnica; Acción Humanitaria; Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global; Transparencia, Rendición de cuentas y Gestión del Conocimiento; y Coordinación, Alianzas y Coherencia de Políticas.

Para esta semana está prevista la entrega del borrador definitivo de Plan, tanto de la parte estratégica como de la parte operativa, para su validación por parte del Departamento y por el grupo motor que se creó al efecto, quedando pendiente la parte correspondiente a los indicadores de evaluación. Además, se convocará una sesión extraordinaria del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo (CNCD) para la validación del mismo.

En nombre de UPN, Raquel Garbayo ha afirmado que el compromiso de destinar el 0,7% a cooperación "se incumple de manera reiterada desde que ustedes son gobierno". "En 2026 no se llega ni al 0,4%, y lo peor es que tampoco se muestra voluntad alguna para aproximarse" al 0,7%, ha apuntado, tras subrayar que "para el 2030 usted propuso un 0,48%". "Eso es una tomadura de pelo", ha indicado, tras criticar que la consejera no ha concretado "nada" sobre la senda presupuestaria y que el nuevo plan "llega tarde".

Olga Chueca, del PSN, ha considerado que "en un contexto internacional especialmente complejo como el actual, Navarra continúa siendo una referencia en cooperación al desarrollo", y mientras otros territorios "están reduciendo sus compromisos internacionales", la Comunidad foral "mantiene una apuesta firme por la cooperación, situándose entre las comunidades que más recursos destinan". En cuanto a la senda presupuestaria, "entendemos por sus palabras que todavía se está en proceso de negociación".

Desde EH Bildu, Jabier Arza ha afirmado que "nos encontramos en un momento dramático respecto a la financiación" y "no solo a nivel internacional", ya que la situación de las CCAA "es absolutamente dramática". Ante ello, ha dicho, "podemos optar" por "compararnos con los peores, es decir, con las comunidades que gobiernan las derechas, y quedarnos en la autocomplacencia", o por "tratar de situarnos como una referencia", que "es lo que proponemos". "Aproximarnos o alejarnos del 0,7% no tiene que ver con ranking, supone poder desarrollar más o menos proyectos que mejoren la vida de las personas y de las comunidades", ha reivindicado.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha destacado que aunque Navarra es la comunidad que más recursos por persona destina a cooperación, se está incumpliendo el compromiso "de llegar al 0,7%, ni siquiera de acercarnos". "Estamos en el momento crucial para encauzar esta situación, diríamos de una manera digna, dado que se está trabajando en el IV Plan director", ha apuntado, tras apostar por que "de una manera realista", se acepte la propuesta de las entidades, "lo que supondría pasar en 2030 del 0,48% que plantea el Departamento al 0,55%".

Por parte del PPN, Maribel García Malo ha considerado que la consejera se ha limitado a "echar balones fuera" y a "no enfocarse en lo realmente importante". "No nos ha hablado apenas de la senda presupuestaria, más que para decirnos que no nos iba a decir nada", ha criticado. Según ha añadido, "le escuchamos hablar de imperativo ético, de compromiso político", pero "se resignan a no cumplir el 0,7%. "Vamos a ser, por lo menos, honestos y coherentes. Y si no se está cumpliendo y de verdad tienen voluntad de cumplirlo, hagan autocrítica", ha reivindicado, tras considerar que "falta voluntad política".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha señalado que "es evidente la gran dificultad está en la financiación" del IV Plan, esa senda presupuestaria cuyo diseño se encuentra "enquistado". A su juicio, la propuesta de la coordinadora de ONGD es "seria", con un "incremento lineal hasta el 0,55% de cara al año 2030". "Ese no es el objetivo político que tenemos buena parte de los grupos parlamentarios que estamos aquí. Tampoco es el objetivo político que acuerda este Gobierno en su acuerdo programático, que es del 0,7%. Pero entendemos que es un objetivo que en estos momentos debe ser ratificado por la parte gubernamental", ha remarcado.