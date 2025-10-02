Maeztu valora de forma "positiva" el descenso del paro en septiembre, "mes en el que suele subir el desempleo"

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha realizado una valoración "positiva" de los datos del paro del mes de septiembre en Navarra, con diez parados menos, "lo que es importante en un mes en el que suele subir el desempleo". "Se rompe así la tendencia de los tres años anteriores en los que se registraron incrementos", ha dicho.

Según ha continuado, "en el cómputo interanual el paro se ha reducido en Navarra un 4,1 por ciento, son 1.232 personas paradas menos, mientras que en ese mismo periodo la afiliación ha seguido creciendo". "Contamos con 4.537 personas trabajando más en nuestra Comunidad", ha dicho, y si bien ha indicado que en septiembre la Seguridad Social ha reducido en 720 las afiliaciones, ha valorado que se "mantienen cifras récord de empleo con 314.365 personas trabajando".

Maeztu ha destacado que en septiembre se han registrado 12.772 contratos más, un 58 por ciento más que en el mes anterior, casi un 20 por ciento de ellos indefinidos. "Del total de contratos indefinidos en el mes de septiembre el 43 por ciento se han registrado en menores de 30 años, un dato positivo", ha manifestado.

A su juicio, "seguimos en un buen momento del mercado laboral con estabilidad, con nuevas oportunidades que se materializan en más creación de empleo, manteniéndose en cifras de empleabilidad nunca antes vistas en nuestra Comunidad".