Maldonado defiende la amnistía como una "propuesta valiente" y destaca la "soledad" de UPN, PP y Vox

Descarta hacer "conjeturas" sobre la posibilidad de ser ministra y dice que quiere estar en el Congreso los próximos cuatro



PAMPLONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSN en el Congreso Adriana Maldonado ha calificado la ley de amnistía como una "una propuesta valiente, que apuesta por el diálogo, por la convivencia y en el marco de la Constitución" y ha considerado que la investidura de Pedro Sánchez ha demostrado la "soledad" de UPN, PP y Vox en el Congreso de los Diputados.

Maldonado, que ha comparecido en rueda de prensa acompañada de los senadores navarros Javier Remírez, Nuria Medina y Toni Magdaleno, ha destacado que este jueves se vivió "un día histórico ya que se hizo realidad lo que las urnas dijeron el 23 de julio" y "una mayoría amplia del Congreso de los Diputados, con 179 votos a favor, dio la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez por segunda vez consecutiva, después de una pandemia, una guerra y en un Gobierno de coalición apoyado por más de ocho fuerzas políticas".

En su opinión, esto demuestra que "somos un partido capaz de dialogar, de llegar a consensos, de llegar a acuerdos y, sobre todo, de trabajar por la convivencia y por la prosperidad, no solamente aquí de Navarra, sino también de España". Y ha afirmado que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar se basa en "tres pilares fundamentales" que son "el progreso económico, el progreso social y la convivencia".

De la misma manera, ha opinado que ha quedado "patente" la "soledad de UPN, PP y Vox en el Congreso de los Diputados". En este sentido, ha acusado al diputado regionalista Alberto Catalán de hablar este jueves, durante su intervención en la sesión de investidura, de "una Navarra del pasado" y le ha pedido que "en el futuro, en el Congreso de los Diputados, ponga en valor nuestra tierra, porque somos la comunidad más próspera de España, que mira el futuro con progreso, con altos índices de empleo, de calidad, con una industria robusta, y lo que no puede hacer es manchar el nombre de Navarra en Madrid".

Maldonado ha destacado que los dos diputados socialistas -Santos Cerdán y ella- y tres senadores navarros van a trabajar esta legislatura para "defender los intereses de los navarros y de las navarras".

Adriana Maldonado ha asegurado que a la Comunidad foral "le va bien cuando gobierna el Partido Socialista en España y en Navarra" y ha resaltado que "durante estos últimos cuatro años los índices de calidad de vida en nuestra comunidad se han incrementado". De la misma manera, ha considerado que "la influencia de Navarra en Madrid es cada vez más visible y eso es un dato muy positivo para todos los ciudadanos de nuestra comunidad". La socialista ha recordado que "más de 200.000 navarros el 23 de julio dieron el apoyo a las fuerzas progresistas que votaron ayer sí al progreso y sí a la convivencia".

Maldonado ha indicado que "para que exista el progreso tiene que haber convivencia y es lo que va a hacer el Partido Socialista en el Congreso de Diputados y en el Senado". Al respecto, ha destacado que los tres senadores del PSN "van a dar la batalla" en un Senado que "va a jugar un papel fundamental en esta legislatura" y que el PP "quiere instrumentalizar". De la misma manera, ha manifestado que el PSN no va a permitir que "ni Vox, ni Uxue Barkos de Geroa Bai, ni UPN instrumentalicen el Senado para hacer su política regionalista".

La diputada ha destacado que el PSN va a utilizar el Senado para "defender los intereses de Navarra, defender los intereses de todos los ciudadanos y para trabajar por ese gobierno de progreso" durante los próximos cuatro años.

Preguntada si se ve como ministra en el próximo Gobierno de España, Maldonado ha contestado que "no hago conjeturas que no han sucedido ni van a suceder". "Quien conoce a Pedro Sánchez sabe que es él quien decide únicamente la conformación del Gobierno de España", ha subrayado la diputada, que ha señalado que "yo me he venido de Bruselas al Congreso de los Diputados, que es la cámara de toda la representación de los ciudadanos y las ciudadanas, y es ahí donde quiero estar los próximos cuatro años".