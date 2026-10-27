La Mancomunidad de Ribera Alta presenta dos proyectos piloto sobre un modelo de pago por generación de residuos

Imagen del acto - GOBIERNO DE NAVARRA-UNAI BEROIZ

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Ribera Alta de Navarra ha presentado este martes en Cadreita dos experiencias piloto de pago por generación de residuos que se desarrollan en esta localidad y en Falces.

El objetivo es evaluar fórmulas que permitan ajustar las tasas de residuos a la generación de cada domicilio, atendiendo a sus características y al uso de las distintas fracciones de recogida selectiva.

El acto, celebrado en el Centro Cívico de Cadreita, ha contado con la participación del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi; la alcaldesa de Cadreita, Berta Pejenaute; alcaldes de las 9 localidades que integran la Mancomunidad; y el presidente de la Mancomunidad, José María Palacios, además de representantes de ECOEMBES y de todas las Mancomunidades de Navarra.

La iniciativa busca "encontrar un modelo de pago por generación que resulte viable desde el punto de vista legal, técnico y económico, y que pueda servir de referencia a otras mancomunidades de pequeño tamaño y con recursos limitados".

En ese sentido, el consejero Aierdi ha destacado la importancia de impulsar iniciativas que "permitan avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible, adaptada a la realidad de cada territorio". Ha insistido en la necesidad de "encontrar fórmulas que ayuden a cumplir los objetivos ambientales y sean viables y asumibles para los municipios". Ha concluido indicando que experiencias como las de Cadreita y Falces "permiten probar alternativas, medir sus resultados y aprender antes de dar nuevos pasos".

La normativa europea y estatal establece objetivos "cada vez más exigentes" en materia de residuos. En este contexto, la Mancomunidad apuesta por "experimentar con alternativas que permitan avanzar hacia una gestión más sostenible, adaptada a las características urbanas y sociales de sus municipios y a sus posibilidades económicas".

El presidente de la Mancomunidad Ribera Alta de Navarra, Jose María Palacios, ha manifestado su "deseo de que las experiencias compartidas sirvan para que, dentro de un par de años, Navarra sea pionera en tener unas tasas justas y que cumplan con el principio de pago por generación".

DOS MODELOS PARA COMPARAR RESULTADOS

En Cadreita, el proyecto mantiene abiertos los contenedores, pero asigna a cada vivienda una isla de recogida determinada. A partir de los residuos recogidos en cada isla, se calculará la cantidad que corresponde a cada domicilio teniendo en cuenta el número de habitantes equivalentes de la vivienda.

En Falces, se prueba un sistema de acceso mediante tarjetas electrónicas para las fracciones de envases, resto y materia orgánica. Cada vivienda tendrá acceso a su isla de contenedores y se registrará el número de depósitos realizados para estimar la generación de residuos por domicilio.

Ambos modelos incorporan datos sobre el consumo de agua de cada vivienda para estimar su número de habitantes equivalentes y ajustar los cálculos a las diferencias de ocupación, incluidas las viviendas de uso ocasional o deshabitadas.

La Mancomunidad ha instalado sistemas de pesaje en los camiones de recogida de materia orgánica y resto, así como tecnología de medición volumétrica para los envases.

La combinación de estos datos permitirá estimar los residuos generados por domicilio y estudiar cómo trasladar esa información a un sistema de tasas diferenciadas.

La comparación entre ambos pilotos permitirá analizar la precisión de los cálculos, los costes asociados y la viabilidad de las distintas alternativas antes de valorar su posible aplicación.

TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante la presentación, Joseba Barandiaran, técnico de la Mancomunidad, ha explicado el funcionamiento de las experiencias de Cadreita y Falces; Ana Bretaña, directora general, ha destacado que estas experiencias piloto "permiten explorar nuevas fórmulas para avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible, en línea con los objetivos del Plan de Residuos de Navarra, y evaluar soluciones que puedan adaptarse a la realidad de las distintas entidades locales"; y José Luis Moreno ha expuesto la aplicación de nuevas tecnologías al control y cálculo de la generación de residuos.

La iniciativa incluye también acciones de información y participación ciudadana, con buzoneo de materiales informativos, reuniones vecinales y mesas a pie de calle, con el fin de explicar el funcionamiento de los sistemas y facilitar la colaboración de vecinos y comercios.

La Mancomunidad cuenta con la colaboración de ECOEMBES, que financia las tarjetas electrónicas, las tapas y cerraduras asociadas, su instalación, el sistema de medición volumétrica en los camiones y el apoyo técnico para el tratamiento de datos y el desarrollo de los algoritmos.

El resto de los gastos será asumido por la Mancomunidad, junto con la financiación que, en su caso, pueda recibirse del Fondo de Residuos.

Con estas experiencias, Cadreita y Falces servirán para evaluar soluciones que "permitan avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente, sostenible y adaptado a la realidad de los municipios de la Ribera Alta de Navarra y escalable a cualquier municipio de la Comunidad foral".