Se mantiene la nueva conexión aérea entre Pamplona y Sevilla pese al preconcurso de acreedores de Volotea

Archivo - Un coche pasa junto al Aeropuerto de Noain-Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que "sigue adelante" el plan de iniciar una conexión aérea entre el aeropuerto de Noáin-Pamplona y Sevilla, pese a que la compañía que lo va a operar, Volotea, ha declarado el preconcurso de acreedores. Volotea tenía previsto comenzar estos vuelos el 6 de noviembre.

Javier Remírez ha señalado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "el preconcurso de acreedores es una situación que la propia empresa solicita cuando precisamente tiene ya un plan de reestructuración de la deuda y normalmente viene previamente hablado con los distintos acreedores". "Estamos encima de la situación, seguimos muy de cerca la evolución", ha asegurado.

Remírez ha precisado que "Volotea cumplió todos los requisitos de solvencia técnica, económica y administrativa que le han hecho beneficiaria de una ayuda que nos garantiza una conexión con el sur de España". "Insisto en que es una cuestión de preconcurso de acreedores. No estamos ante una situación de concurso de acreedores que normalmente viene derivada de los propios acreedores. Esta es una actuación por parte de la propia empresa, que está actuando para reestructurar su situación y que mantiene, además, toda la capacidad de gestión propia de la compañía", ha asegurado.

El portavoz del Ejecutivo ha insistido en que "seguiremos la situación, monitorizaremos el desarrollo de la misma, pero con la seguridad de que se mantengan los compromisos con el Gobierno de Navarra".