La Marcha Cicloturista Plazaola saldrá el sábado a las 9.30 horas desde el parque Trinitarios

Cartel de la Marcha Cicloturista Plazaola - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parque Trinitarios de Pamplona acogerá este sábado, 20 de junio, a las 9.30 horas, la salida de la tercera edición de la Marcha Cicloturista Plazaola Ziklotur 2026, que recorrerá el trayecto de Pamplona hasta Lekunberri por la antigua vía del Plazaola, siguiendo el itinerario que realizaba el histórico tren.

El objetivo de esta marcha es dar a conocer la Vía Verde del Plazaola, una ruta de 78 km apta para senderistas y ciclistas y adaptada para personas con movilidad reducida, que une Pamplona con Andoain.

La marcha, de carácter festivo y no competitivo, cubrirá un total de 35 km con un desnivel positivo de 400 metros, si bien existirá la opción de sumarse en otros puntos menos distantes como Irurtzun, a las 12 horas, o Latasa, a las 12.30 horas.

Durante el recorrido guiado, se realizarán paradas cortas para mostrar los recursos de esta ruta, que atravesará municipios de Pamplona, Berriozar y Berrioplano y los valles de Iza, Imotz y Larraun, hasta llegar a Lekunberri.

Se ha habilitado, además, un servicio inverso de autobús y transporte de bicicletas, desde Lekunberri a Pamplona, que permitirá a las personas participantes retornar a su punto de origen.

La marcha, enmarcada en el programa Ziklotur Plazaola, que organiza anualmente actividades relacionadas con el mundo de la bicicleta, está promovida por el Consorcio Turístico Plazaola y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, el Ayuntamiento de Lekunberri y la Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra, así como con el apoyo de otras empresas turísticas y entidades de la zona.

ESTACIÓN DE SALIDA DEL PLAZAOLA

La Vía Verde del Plazaola sigue el antiguo trazado del Plazaola, un pequeño ferrocarril minero de vía estrecha que unía Pamplona con San Sebastián. El tren, que estuvo en funcionamiento hasta 1953, efectuaba su salida precisamente desde la Estación de Trinitarios, en el barrio de la Rochapea.

En esa zona se ubica en la actualidad el Centro de Interpretación del Ferrocarril y de las Vías Verdes de Trinitarios, gestionado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril.

El parque, de 6.740 metros cuadrados, pretende "acercar a la ciudadanía la historia del ferrocarril en Navarra, prestando especial atención a las vías verdes, que como la del Plazaola, recorrían la Comunidad foral, con Pamplona como punto neurálgico".