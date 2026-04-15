En marcha las obras de las nuevas piscinas municipales de Tudela, que podrían entrar en funcionamiento en verano de 2027

Visita a las obras de las nuevas piscinas municipales de Tudela - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, acompañados por técnicos de la constructora y de la dirección de obra, han visitado las obras de construcción de las nuevas piscinas municipales, ubicadas en la avenida Narangel.

Los trabajos, que comenzaron el pasado 16 de marzo, han sido adjudicados a la empresa Erki Construcción Sostenible S.L. por un importe total de 4.298.398,88 euros (IVA incluido), conforme al proyecto redactado por Peralta-Ayesa SLP.

En la actualidad, se están ejecutando los movimientos de tierra. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses desde la firma del acta de replanteo.

De acuerdo con este calendario, se estima que las nuevas instalaciones "puedan entrar en funcionamiento en el verano de 2027, ofreciendo a la ciudadanía de Tudela un nuevo espacio de ocio y deporte adaptado a las necesidades actuales", según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Actuación Integrado de Tudela (PAITU) y podrá ser cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El objetivo de este programa "es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Tudela", dentro del Programa Operativo Plurirregional FEDER 2021-2027.