En marcha las obras de reforma y adecuación del Mercado Municipal de Tudela

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la concejala de Comercio, Irune García, visitan las obras de reforma y adecuación del Mercado de Abastos. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la concejala de Comercio, Irune García, han visitado las obras de reforma y adecuación del Mercado de Abastos, unos trabajos que se iniciaron el pasado 27 de abril y que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación fue adjudicada a la empresa Suelo, Edificación, Inversiones de Navarra, Servicios y Arquitectura, SL, por un importe de 205.197,28 euros, IVA incluido, y tiene como objetivo modernizar diferentes espacios del edificio, optimizar su funcionamiento diario y mejorar las condiciones de conservación de estas instalaciones municipales, según ha informado el Ayuntamiento de Tudela en una nota.

Entre las actuaciones contempladas destaca la creación de un espacio específico en la actual zona de conserjería, junto al lateral y puesto continuo, para ubicar en el interior los contenedores de residuos.

Este nuevo espacio permitirá realizar de forma más eficiente la separación, preparación y reciclaje de los residuos, contando además con un acceso independiente desde la plaza del Mercado.

El proyecto incluye también la construcción de una nueva oficina de conserjería, la sustitución y adecuación de los pilares estructurales con bajantes pluviales deteriorados, la reparación exterior de la fachada de la calle Tornamiras y diversas mejoras en los paramentos verticales interiores mediante trabajos de pintura y aplacado.

Las obras se están ejecutando conforme al proyecto de ejecución y al estudio de seguridad y salud redactados por el arquitecto Hernán Díez Oyaga, quien asume igualmente la dirección facultativa de los trabajos.

El Ayuntamiento de Tudela ha explicado que con esta intervención continúa "impulsando actuaciones destinadas a conservar y modernizar los edificios municipales, mejorando los servicios que prestan tanto a las personas comerciantes como a la ciudadanía y contribuyendo a reforzar el atractivo y la funcionalidad del Mercado de Abastos como espacio de referencia para el comercio local".