María Chivite dice que el escenario más probable para continuar las obras de Belate es "volver a licitar"

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado que el escenario más probable para continuar con las obras de duplicación del túnel de Belate es "volver a licitar". Ha reconocido que "la obra no puede continuar en los términos actuales" y ha explicado que la directora general de Obras Públicas del Ejecutivo navarro firma este miércoles que se abandona la vía del modificado 1, "lo que se va a notificar ya a la UTE" -Acciona y Osés-.

La jefa del Ejecutivo foral ha comparecido, a petición de UPN y PPN, en comisión parlamentaria, junto al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Javier Remírez, y el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, para explicar la situación de Belate después de que la asesoría jurídica del Gobierno descartara que se pudiera recurrir a la fórmula del enriquecimiento injusto para hacer el pago del modificado de la obra.

María Chivite ha señalado, sobre la posibilidad de volver a licitar, que "obviamente este no era el plan inicial, pero a la vista está que es el único viable". "A un problema y a una situación muy compleja este Gobierno pone soluciones", ha sentenciado, para afirmar que "hoy comienza una nueva etapa".

La presidenta ha indicado que "las obras del túnel de Belate se van a hacer". "A este problema que nos hemos encontrado durante la tramitación también le pondremos solución", ha subrayado, y ha expuesto que "este Gobierno nunca ha pretendido saltarse ni los procedimientos ni la legalidad". "Si a futuro hay otro Gobierno con otra manera de entender esta responsabilidad, también encontrará estos filtros y, por tanto, siempre la ley será el marco de cualquier decisión política. La Administración es garantista y es la mejor manera de defender el sistema", ha dicho.

Según ha continuado, "nos hemos salido nunca del camino legal, tampoco hemos dejado de avanzar cuando se nos ha dicho que no estábamos en la vía adecuada". "Y, por cierto, nadie nos ha frenado en no sé qué intenciones porque recuerdo que el informe jurídico, que no era ni preceptivo ni necesario, se inicia con una petición del vicepresidente primero del gobierno, por lo tanto, el informe jurídico lo pedimos nosotros mismos", ha afirmado.

Chivite ha insistido en que "la obra se va a hacer con todas las garantías jurídicas, administrativas, técnicas y económicas" y en que "no vamos a pagar ni un euro que no esté perfectamente justificado y acreditado como necesario". "Vamos a encontrar una solución jurídicamente sólida, técnicamente viable y económicamente responsable para terminar esta infraestructura estratégica", ha subrayado.

Por su parte, Javier Remírez ha señalado que "estamos ante una cuestión compleja" y ha explicado que "el Gobierno de Navarra está avanzando en la vía prevista en el artículo 175.c) de la ley foral de Contratos Públicos, en concreto, la resolución del contrato por desistimiento expreso de las partes; es una decisión que se está preparando con los informes, trámites y garantías que exige nuestro ordenamiento".

"No estamos improvisando una salida, estamos tramitando la salida que corresponde conforme a la ley", ha dicho, para detallar que "esa decisión, cuando se formalice en los próximos días, hará que el modificado 1 deje de tener efecto y, por tanto, los trabajos que estaban previstos al amparo de ese modificado 1 ya no podrán seguir ejecutándose bajo esa misma cobertura contractual".

Remírez ha explicado que "una cosa es resolver el contrato actual y otra muy diferente es terminar Belate". "Resolver el contrato no significa renunciar a Belate; lo que significa esto es que podemos cerrar correctamente la relación contractual que, en los términos que existían, no nos permitía seguir avanzando con la seguridad jurídica necesaria", ha afirmado.

Después, ha continuado, habrá que articular "cómo se ejecutan los trabajos que quedan pendientes, con el instrumento contractual que corresponda y con todas las garantías". "Eso, en definitiva, pasará por una nueva licitación de lo que resta del proyecto y de un nuevo contrato de obras para ejecutar el mismo", ha sentenciado.

Remírez ha incidido en que "estamos decidiendo cómo conseguimos que Belate se termine con seguridad jurídica" y "eso también explica por qué hoy no podemos comprometernos a que todos los trabajos continúen de manera inmediata y exactamente en las mismas condiciones". "Lo esperable es que se produzca un periodo de transición", ha dicho.

Óscar Chivite ha precisado que se ha ejecutado el 52,16% de la obra sobre el proyecto adjudicado y que se han abonado 38.041.685,53 euros. "Falta por ejecutar del proyecto 36.402.200,90 euros, lo que supone un 47,84% sobre el proyecto adjudicado", ha expuesto, para indicar que "la UTE ha ejecutado a fecha de 28 de julio de 2026 nuevas unidades no recogidas en proyecto por 9.009.770,85 euros que no se han incluido en las certificaciones". "Quiero aclarar que la UTE no ha recibido ningún abono por las nuevas unidades de obra ejecutadas, fuera del proyecto original, que cuentan con la aprobación de la dirección de obra y del órgano gestor del contrato", ha dicho.

Chivite ha manifestado que el Gobierno licitará de nuevo las obras de Belate en "pocos meses" para que se retomen con la nueva adjudicataria el próximo año. "Y lo hará con el objetivo de cumplir con el compromiso temporal con Europa de tener los túneles de Belate y Almandoz adecuados a la normativa en 2030", ha agregado.