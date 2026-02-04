María Torres, nueva directora general de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra

La nueva directora general de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra, María Torres. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles el nombramiento de María Torres Pérez (1978), natural de Pontevedra, como nueva directora general de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial.

Torres sustituye en el cargo Pedro López, que fue cesado el pasado 2 de diciembre tras el reparo suspensivo del director general de Intervención al modificado de la obra de los túneles de Belate, que suponía un sobrecoste de 8,5 millones de euros.

La nueva directora general es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos desde el año 2002 y desempeña su actividad profesional en el Departamento de Cohesión Territorial desde marzo de 2023. Hasta ahora, ha formado parte del equipo técnico del Servicio de Proyectos y Obras, realizando labores de dirección de obra en diversos proyectos.

La nueva directora general suma 23 años de experiencia profesional en el sector de la construcción, ejerciendo responsabilidades tanto de jefa de obra como jefa de Oficina Técnica y de Estudios en Galicia, La Rioja y Navarra. Su experiencia profesional se ha desarrollado tanto en la empresa privada como en el sector público.

El Ejecutivo foral ha explicado que Torres "asume la responsabilidad para liderar proyectos estratégicos para Navarra, entre otros, la construcción de relevantes infraestructuras como el desdoblamiento de la N-121-A en una vía 2+1, el desarrollo de los túneles de Belate y Almándoz, la ejecución de la variante ferroviaria entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien, la supervisión de la conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras de Navarra, y el inicio de los trabajos de la A-15, que conectará la Comunidad foral con Madrid".