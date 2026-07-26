Más de 2.300 personas han participado este curso en las actividades de las Redes de Mayores de Pamplona

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.371 personas mayores de 65 años han participado durante el curso 2025/2026 en alguna de las actividades organizadas por las doce Redes de Mayores de Pamplona de octubre a junio. De todas ellas, el 85,32% fueron mujeres, 2.023 frente a 348 hombres.

Las Redes de Mayores de la ciudad ha organizado una media de 30 actividades trimestrales, con una oferta que incluye desde actividades de ocio y deportivas hasta desarrollo cognitivo, encuentros y talleres variados de manualidades.

El Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con entidades, comercios y asociaciones vecinales de los barrios, ha impulsado estas Redes de Mayores para ofrecer apoyo, cuidado y soporte cercano a las personas mayores de los distintos barrios de la ciudad.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, se trata de impulsar la interrelación, la conexión y la atención en los círculos más próximos a las personas de edad avanzada, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y bienestar, haciendo hincapié en prevenir la soledad no deseada y fomentar la autonomía. Por ello, en estas redes colaboran los centros de salud de los barrios, los comercios y las farmacias, además de las distintas asociaciones vecinales y de mayores, entre otros espacios con especial contacto con personas mayores.

Desde el pasado mes de mayo, la ciudad cuenta con doce redes, tras la adhesión del barrio de Buztintxuri. Así, además de este, hay redes en Azpilagaña, Casco Antiguo, Ensanche, Ermitagaña y Mendebaldea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, Rochapea, Santa María la Real y Txantrea. En el barrio de San Juan, se trabaja junto con el Pacto por la Persona Mayor de San Juan. En cada uno de los barrios se organizan actividades en función de los intereses de las personas mayores.

Aunque el grueso de las propuestas se concentra en periodos lectivos, de octubre a junio, desde hace tres años, las Redes de Mayores han promovido también actividades y talleres para los meses de verano, de julio a septiembre. No en vano el periodo estival suele agudizar la sensación de soledad al interrumpir las programaciones anuales y limitar las relaciones sociales.

En esta ocasión, se ha previsto una veintena de actividades, que incluyen paseos saludables, actividades de musicoterapia y psicoestimulación, encuentros sociales, gimnasia de mantenimiento, competencias digitales, manualidades, bingo, visitas de un día por Pamplona, talleres de baile, de bienestar, de memoria, de punto y ganchillo.

De esta forma, se pretende que las personas mayores que se queden en la ciudad en verano puedan seguir activas y tengan un plan para cada semana. Hasta la fecha ya se han inscrito 260 personas. Las actividades comenzarán la próxima semana y todavía quedan plazas libres en algunas de ellas como 'Café con ritmo' o puertas abiertas de la ONCE. Para más información se puede llamar 682123093 o escribir al mayores@pamplona.es .

La inscripción a través del teléfono de atención ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona 010 (948420100) se ha implantado este año, facilitando la tramitación para las personas participantes, que antes debían formalizarla a través de correos electrónico o teléfono en cada una de las redes.

Desde enero de este año, se ha realizado una encuesta de satisfacción entre las personas usuarias de las actividades de las Redes de Mayores para conocer su opinión sobre la programación y los espacios dedicados a las actividades. El grado de satisfacción alcanza un 4,84 sobre 5 puntos.

No obstante, entre las sugerencias de mejora planteadas, proponen ofrecer más actividades relacionadas con la actividad física y el bienestar, como gimnasia de fuerza, ejercicios de equilibrio, yoga, tai-chi o danza saludable.

Según el último diagnóstico de Pamplona, el 23% de la población es mayor de 65 años, lo que representa en números absolutos más de 48.400 personas. Además, se mantiene la tendencia de un incremento de la esperanza de vida. De hecho, los datos de 2023 sitúan a Navarra como la segunda Comunidad, con una esperanza de vida de 83,85 años de media, edad que alcanza los 86,67 años en el caso de las mujeres y los 81,05 años en los hombres.