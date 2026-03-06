Más de 3.800 escolares participan en la 42ª edición de la Campaña Escolar de Esquí de Fondo en Isaba y Ochagavía

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha visitado este viernes la Campaña Escolar de Esquí de Fondo, que se desarrolla desde el 12 de enero hasta el 27 de marzo en los valles de Roncal y Salazar, organizada por NICDO y financiada por el Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF).

Durante la visita, la consejera ha estado acompañada por representantes institucionales y municipales, entre ellos el alcalde de Isaba , Carlos Anaut, y la concejala del Ayuntamiento de Ochagavía, Irene Lacasia. También han participado miembros del equipo organizador y personal responsable de la coordinación de las actividades deportivas y culturales.

Esta edición cuenta con 3.878 participantes, entre alumnado y profesorado, procedentes de 115 centros educativos y centros de educación especial.

Hasta la fecha, en Isaba han participado 52 centros con 1.163 alumnos y 164 docentes, mientras que en Ochagavía han tomado parte 24 centros con 832 escolares y 66 docentes.

Durante esta semana, la Campaña acoge la participación de los siguientes centros: Sanduzelai (Pamplona), Puente la Reina-Gares EIP D Eredua (Puente la Reina), Los Sauces Sahats (Barañáin), Mendialdea 2 (Berriozar), Colegio El Molino (Pamplona), Alfonso X El Sabio (San Adrián), Virgen de Gracia (Cárcar), Eulza (Barañáin), San Miguel (Orkoien), Hegoalde Ikastola (Pamplona) y Tantirumairu Ikastola (Lesaka).

BALANCE DE LA CAMPAÑA

La Campaña Escolar de Esquí de Fondo combina la iniciación al esquí de fondo con actividades culturales, deportivas y de educación ambiental.

Esta edición ha contado con una mayor presencia de nieve que en años anteriores, aunque algunas jornadas "han requerido adaptar las actividades debido a condiciones meteorológicas adversas".

Entre las propuestas desarrolladas se incluyen marcha nórdica, actividades relacionadas con el entorno natural de Larra, dinámicas sobre el queso de Roncal y sesiones sobre diferentes modalidades de esquí.

En el valle de Salazar, las condiciones han permitido que el alumnado esquíe en las pistas de Irati-Abodi durante toda la campaña sin necesidad de desplazarse a Larra-Belagua.

La campaña "se consolida así como un proyecto educativo y deportivo de referencia en Navarra, dirigido principalmente a alumnado de 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria, combinando deporte, aprendizaje y actividades culturales en un entorno natural privilegiado".

El Gobierno de Navarra "reafirma su compromiso con la promoción del deporte y la educación en entornos naturales, impulsando iniciativas que combinan aprendizaje, actividad física y cultura".

PRESENTADO EL PROYECTO EUROPEO 'LARRA-LA PIERRE 360'

Por otro lado, Esnaola ha presentado en el centro Larra-Belagua el proyecto europeo 'Larra-La Pierre 360', orientado a impulsar el turismo sostenible y accesible en las regiones del Valle de Roncal y la región francesa de Pirineos Atlánticos, cuyo representante, el presidente del Departamento de Pirineos-Atlánticos Jean Jacques Lasserre, también ha participado en la presentación, que ha tenido lugar en el edificio de El Ferial. También han estado presentes las 12 entidades socias del proyecto.

Este proyecto europeo centrará sus acciones en los valles de Roncal y de la Piedra de San Martín, en Baretous (Haut Bearn). Tal y como ha subrayados los representantes del proyecto, ambos territorios "tienen una historia de relación y trabajo en común que se remonta a la firma del Tributo de las Tres Vacas, en 1375, considerado el germen de la cooperación transfronteriza, que ahora se materializa en un proyecto europeo que vuelve a poner el foco en la colaboración entre ambos territorios".

En este caso, "en pro del desarrollo turístico sostenible en estos dos valles, para que sea palanca de crecimiento económico y también de fijación de población y generación de nuevas oportunidades de empleo o emprendimiento".

En total, el proyecto 'Larra-La Pierre 360' tiene un presupuesto subvencionable, a cargo del Programa Interreg de la UE, de 3,25 millones de euros, de un total de 4,977Meuro. En el caso de Navarra, el importe con cargo a fondos europeos es de 1.285.098 euros, lo que implica que cubrirá hasta el 65% de los proyectos presentados por las entidades locales, que alcanzan un total de 1.977.075 euros.

Entre otros proyectos, en el caso de Navarra se contempla la creación de una ruta de esquí de montaña y raquetas que unirá ambas estaciones de Larra-Belagua y La Pierre-S. Martin; una nueva vía ferrata y zona de escalada, además de un espacio de juegos, en el entorno de El Ferial; la ampliación y mejora de las pistas de esquí, tanto de El Ferial como de La Contienda; el reacondicionamiento y adaptación con criterios de accesibilidad tanto del edificio de El Ferial como de La Contienda; y los proyectos planteados por los ayuntamientos de Isaba y Urzainqui y de la Junta General del Valle de Roncal, que incluyen nuevos paseos turísticos, recuperación de fuentes para uso también turístico y ganadero, el marcaje de nuevos senderos históricos, la rehabilitación de la zona de la Piedra de San Martín, o las mejoras en el edificio de la propia Junta del valle de Roncal.

Según Esnaola, este proyecto "responde plenamente a la prioridad europea de impulsar el turismo sostenible y la protección del patrimonio natural, unos objetivos que son la premisa fundamental que rige las políticas públicas de la dirección general de turismo". Y lo hace "desde la cooperación real entre 12 entidades socias navarras y francesas, administraciones públicas, entidades locales y agentes territoriales que han sabido sumar esfuerzos en torno a un objetivo común".

'Larra-La Pierre 360' es "mucho más que un proyecto turístico. Es una apuesta por la cooperación, por la innovación en la gestión de la montaña, por la sostenibilidad ambiental y por el desarrollo equilibrado del territorio pirenaico". "Es, en definitiva, una oportunidad para que nuestros valles sigan siendo lugares vivos, dinámicos y atractivos, donde tradición y modernidad caminen de la mano", ha subrayado.

En el caso de las entidades francesas, el Presidente Lasserre ha subrayado "la fuerza de estos intercambios históricos entre Baretous y Roncal, que permitan federarse con otros socios en proyectos europeos estructurantes". "Este proyecto es la clave de construir como espacio común el desafío de una diversificación turística esencial para estos valles para el futuro, de mantener estos valles de montaña vivas y atractivas. Destaca también el peso esencial de los alcaldes presentes en la dinámica de trabajo común para los tres próximos años", ha manifestado.

Junto con la presentación del proyecto también han arrancado las mesas de trabajo para su seguimiento, en la que se reúnen las 12 entidades de un lado y otro de la muga. El proyecto 'Larra-La Pierre 360' ha sido cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.