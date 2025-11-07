Más de 5.800 personas aspiran a las 290 plazas de las oposiciones del cuerpo de maestros

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha recibido, una vez finalizado el proceso de presentación de instancias, un total de 5.871 solicitudes de aspirantes a las oposiciones del cuerpo de maestros convocadas. Se han ofertado 290 plazas.

El reparto por especialidades es el siguiente: 378 aspirantes a las 23 plazas ofertadas en la especialidad de Audición y Lenguaje en castellano; 193 aspirantes a las 8 plazas de Audición y Lenguaje en euskera; 236 aspirantes a las 10 plazas de Inglés en euskera; 2.348 aspirantes a las 130 plazas de Educación Primaria en castellano; 1.074 aspirantes a las 42 plazas de Educación Primaria en euskera; 236 aspirantes a las 10 plazas ofertadas en Música en castellano; 135 aspirantes a las 9 plazas de Música en euskera; 954 aspirantes a las 52 plazas de Pedagogía terapéutica en castellano y 317 aspirantes a las 6 plazas de Pedagogía Terapéutica en euskera.

Según detallan desde el departamento, el 75% de las solicitudes corresponde a mujeres y el 25% a hombres. Si se analiza por la procedencia de los aspirantes, el 78,3% de las personas tiene su residencia en Navarra, seguidas por el 11% de personas con domicilio en Guipúzcoa. Por rango de edad, el 52% de las solicitudes se corresponde con personas menores de 30 años; el 30,2% son aspirantes que están entre los 30 y los 39 años; el 11,2% son solicitudes de aspirantes cuya edad oscila entre los 40 y 49 años y el 7,6% restante son personas mayores de 49 años.

En esta convocatoria la relevancia del número de plazas de profesorado que atiende al alumnado con necesidades educativas específicas supone un 30,3% de la totalidad de las plazas ofertadas.