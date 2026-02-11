Más de 80 científicas del Sistema Navarro de I+D+i acercan a niñas su papel en la investigación y la ciencia

La presidenta Chivite, el consejero García y el consejero Gimeno junto con las científicas y niñas participantes en el evento. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha participado este miércoles en Pamplona en la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un encuentro que ha reunido a más de 80 científicas del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) y a escolares, con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en la investigación, la ciencia y la innovación y fomentar las vocaciones científicas desde edades tempranas.

Durante la apertura, Chivite ha destacado que el objetivo de su gobierno es "impulsar el liderazgo femenino en toda la sociedad y, en particular, en las áreas STEM". En este sentido, ha puesto en valor las medidas desarrolladas por el Ejecutivo foral para "aminorar esta brecha" como campañas de divulgación sobre el papel de las mujeres en la ciencia e iniciativas para fomentar la participación de mujeres y niñas en las carreras STEM. A ello ha sumado la reserva de plazas en Formación Profesional de áreas técnicas para "impulsar la presencia de mujeres", la Cátedra de Mujer y Ciencia con la UPNA, la iniciativa Planeta STEM con el Planetario y la convocatoria Cosmos de divulgación científica.

Así pues, la presidenta ha resaltado que las políticas públicas que desarrolla el Gobierno de Navarra están llevando a la Comunidad foral a que "nuestros indicadores estén en posiciones destacadas" tanto en España como en Europa. Y ha apostado por "seguir avanzando porque no hay otro camino y porque la ciencia es global y, por lo tanto, las mujeres también tenemos que estar presentes en la ciencia".

María Chivite ha manifestado que "si de algo podemos estar orgullosas y orgullosos en Navarra es del enorme talento que tenemos, fruto de un modelo educativo con calidad, por su empleabilidad y por su equidad". Se ha comprometido como presidenta a "seguir avanzando en esta misma línea" y ha destacado que, "afortunadamente, cada vez en Navarra tenemos más ingenieras, tenemos más investigadoras, tenemos más expertas en tecnología". Un camino que "algunas comenzaron hace años con muchos obstáculos y dificultades" y que "hoy se transita con algunos menos".

La presidenta ha insistido en que "actuar desde la educación es clave para quitar los miedos que pueden dar estudiar determinadas formaciones, para acabar con estereotipos", para "acercar las oportunidades por igual, para hombres y para mujeres", y para, "a través de referentes", "conocer una realidad que tiene muy distintos planos"

En la jornada, han estado también presentes el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, y el consejero de Educación, Carlos Gimeno.

UN 30% MÁS DE INVESTIGADORAS DESDE 2019

La jornada se celebra en un contexto de crecimiento sostenido de la presencia femenina en el sistema científico navarro. Desde 2019, el número de mujeres investigadoras se ha incrementado en más de un 30%, pasando de 1.251 a 1.629 en 2024. En la actualidad, las mujeres representan el 41,64% del personal investigador de la Comunidad foral, una proporción "alineada con la media estatal y superior a la de países de referencia como Suecia".

En total, Navarra contaba en 2024 con 6.501 personas trabajando en actividades de I+D, lo que supone el 2,08% del total de personas ocupadas, un porcentaje superior al de España (1,36%) y al de la media de la Unión Europea (1,69%). Del total del personal dedicado a la I+D en Navarra, el 40% son mujeres, reflejo del impacto de las políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades.

Uno de los momentos centrales del encuentro ha sido la dinámica intergeneracional con alumnas del CP Los Sauces de Barañáin, que han dialogado con científicas del SINAI a través de preguntas y reflexiones compartidas en un mural colectivo bajo los lemas 'Yo investigo para' y 'Yo sueño con', con el objetivo de acercar la ciencia a las niñas y ofrecer referentes femeninos en el ámbito investigador.

Durante la jornada se ha realizado también la entrega de un reconocimiento al IES Altsasu, ganador del primer premio en la categoría de centros de ESO-Bachillerato del IV Certamen de Diseño de Proyectos de Aprendizaje y Servicio Solidario 2025/26, convocado por el Instituto de la Juventud y la Red de Aprendizaje y Servicio de Navarra.

El programa ha incluido la ponencia 'La ciencia en clave de género: situación actual y perspectivas del sistema de I+D+i SINAI', así como una mesa redonda sobre ciencia, innovación y transferencia, con la participación de investigadoras de ámbitos como la energía, la biomedicina, la industria, la agroalimentación y la descarbonización industrial.

En el ámbito educativo, Navarra presenta también datos positivos en relación con las vocaciones STEM. En 2024, las mujeres representaban el 41,42% del alumnado en grados STEM, "un porcentaje superior a la media española y europea". Desde 2019, el número de alumnas en estos estudios se ha duplicado y, en Formación Profesional, las estudiantes en ramas STEM han aumentado casi un 38%.

La clausura del acto ha corrido a cargo del consejero García, quien ha señalado que "los datos de crecimiento del Sistema Navarro de I+D+i, avalan la apuesta de este gobierno por las políticas de fomento de la ciencia y las vocaciones STEM entre las mujeres y niñas de nuestra comunidad".