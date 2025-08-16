Más de la mitad de los navarros pide llevarse a casa la comida que sobra del restaurante

PAMPLONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 59% de los consumidores pide en los restaurantes que le envasen la comida que ha sobrado para poder llevársela a casa (trece puntos más que hace cinco años), según indica una encuesta encargada a Cíes por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. El 19% no lo hace por falta de costumbre, el 13% porque no le resulta cómodo y un 9% no lo hace porque le da vergüenza.

Las mujeres encuestadas piden llevarse la comida restante del restaurante (64%) en mayor proporción que los hombres (54%). Por tramos de edad, son las personas mayores de 65 años y las menores de 30 las que en menor medida piden llevarse la comida sobrante, "ya sea porque sienten incomodidad o vergüenza al hacerlo".

Irache ha señalado que el hábito de llevarse la comida sobrante del restaurante a casa "está creciendo notablemente en los últimos años". Una práctica que "es un derecho del cliente, ya que ha pagado por toda la comida que se ha servido, la consuma en el establecimiento o no" y que, además, "favorece la economía personal o familiar al optimizar el gasto en la compra de alimentos y favorece un mejor aprovechamiento alimentario".

Según explica la asociación, la normativa ya obliga a la hostelería a facilitar al consumidor que pueda llevarse "los alimentos que no haya consumido". Solo se exime de esta obligación a los servicios de bufé libre o similares, "donde la disponibilidad de comida no está limitada".

En principio, la posibilidad de llevarse la comida sobrante debe ofrecerse "sin ningún coste añadido al consumidor y se usará para ello envases aptos para el uso alimentario, reutilizables o fácilmente reciclables".

Solo podrán cobrarle si, para guardar la comida, se utilizan envases de un solo uso. En cualquier caso, tienen que informar de ello "de forma clara y visible" en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o el menú.

Irache ha destacado que esta práctica "reduce el desperdicio de comida, permite un mayor aprovechamiento de los recursos naturales y colabora en un modo de consumo más sostenible con el medio ambiente". "Este desperdicio tiene consecuencias sociales, económicas y ambientales negativas, exacerbando el hambre y la pobreza, generando pérdidas económicas y contribuyendo al cambio climático", ha advertido.

CONSEJOS PARA REDUCIR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

Por todo ello, desde Irache se anima a pedir la comida sobrante en los restaurantes y también a llevar a cabo prácticas cotidianas que reduzcan el desperdicio alimentario en los hogares.

En este sentido, recomienda hacer una lista de la compra "con detenimiento y en función de las necesidades de comida", elegir los productos con fecha de caducidad "en función de cuándo tenga previsto su consumo", leer detenidamente el etiquetado de los alimentos, las pautas de conservación y las fechas de caducidad y consumo preferente, y congelar aquellos alimentos que no se vayan a consumir.

Otros consejos pasan por ordenar los productos por prioridad de consumo, es decir, disponer los productos en el frigorífico o en los armarios colocando los de consumo próximo más a la vista; no preparar raciones "demasiado grandes", pensar en recetas con productos que nos han sobrado, adquirir envases "que se ajusten al consumo de cada hogar" o no dejarse guiar "solo por la apariencia" de las frutas y verduras.

Finalmente, si el desperdicio de alimentos "es inevitable", separarlo convenientemente para depositarlo en el contenedor de materia orgánica o utilizarlo en otros puntos de compostaje.