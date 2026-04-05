El Máster Erasmus Mundus SUSTAGRI culmina su etapa en Pamplona con proyectos aplicados a retos del sector agrario

Archivo - El alumnado internacional del Máster Erasmus Mundus SUSTAGRI posa con el profesorado de la UPNA de la asignatura Practical exercise integrating disciplines I. - UPNA - Archivo

PAMPLONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alumnado internacional del Máster Erasmus Mundus en Tecnologías de Vanguardia para la Agricultura Sostenible (SUSTAGRI), coordinado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha concluido en Pamplona la primera etapa del programa con el desarrollo de un ejercicio práctico final en el que ha puesto en práctica lo aprendido durante los primeros meses de formación, antes de continuar su itinerario académico en la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal).

En esta actividad, el estudiantado ha recopilado, analizado e integrado datos agrícolas mediante teledetección, sensores IoT (siglas en inglés de internet de las cosas), sistemas de información geográfica y otras herramientas digitales para dar respuesta a problemas reales del sector.

Este ejercicio, correspondiente a la asignatura Practical Exercise: Integrating Disciplines I (Práctica de Integración de Disciplinas I), se ha planteado como un caso práctico interdisciplinar en el que el alumnado ha aplicado de forma conjunta los conocimientos y las metodologías adquiridos a lo largo del semestre. A partir de escenarios "reales o muy próximos a la realidad profesional", el estudiantado ha abordado "problemas complejos del ámbito agrario desde una visión de conjunto, es decir, teniendo en cuenta la relación entre distintos factores técnicos, ambientales y de gestión", explican desde la UPNA.

El diseño de estos casos se ha realizado en colaboración con empresas, instituciones públicas y otros agentes vinculados al sector, con el fin de que el trabajo "esté alineado con retos actuales y con situaciones de toma de decisiones similares a las que el alumnado encontrará en su futuro profesional". Entre las tareas realizadas, se encuentra la continuación del modelo hidrológico desarrollado en la asignatura de Modelización de Sistemas Agrarios, que se completa y parametriza con métodos trabajados en otras materias, como la teledetección, los sistemas de información geográfica o la gestión de grandes bases de datos.

Parte de la información inicial utilizada en estos proyectos procedía, asimismo, de sensores instalados por el propio alumnado en asignaturas como la dedicada a Sensores e Internet de las Cosas, así como de datos obtenidos en sus lugares de origen. De este modo, la formación combina el aprendizaje técnico con la obtención y el tratamiento de información procedente de contextos diversos.

SEGUNDO SEMESTRE, EN PORTUGAL

Tras esta primera etapa en Pamplona, la primera promoción del máster se encuentra ya en la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), en Vila Real (Portugal), donde cursa el segundo semestre. Esta nueva fase se centra en la agricultura de precisión y en el estudio de cómo la tecnología, los datos y la ingeniería pueden contribuir a sistemas agrarios "más inteligentes y sostenibles".

Durante este semestre, el alumnado trabaja, entre otras cuestiones, en la recogida de datos con vehículos aéreos no tripulados, el seguimiento de parcelas, la identificación de la variabilidad del suelo y de los cultivos, la maquinaria de agricultura de precisión y las estrategias de gestión preventiva y reactiva.

El objetivo, según el planteamiento del programa, es transformar los datos en "mejores decisiones para la actividad agraria". El itinerario formativo de SUSTAGRI continuará el próximo curso en la Agricultural University of Athens (Grecia).

UN MÁSTER INTERNACIONAL CON ALUMNADO DE 17 PAÍSES

En esta primera edición, cursan esta titulación 26 estudiantes de 17 nacionalidades. De ese total, solo dos proceden de España. El resto proviene de Argentina, Bangladesh, Brasil, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Senegal, Siria y Sudán. La enseñanza, de carácter presencial, se imparte íntegramente en inglés y tiene una duración de dos años (120 créditos, distribuidos en cuatro semestres), estructurados en tres bloques de contenidos de 30 créditos cada uno y un Trabajo Fin de Máster de 30.

El programa se desarrolla en tres sedes: en el primer semestre, el alumnado ha cursado asignaturas sobre bases tecnológicas para la sostenibilidad de la agricultura en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias (ETSIAB) de la UPNA; en el segundo, en la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sobre materias relacionadas con la agricultura de precisión para la producción sostenible de cultivos; y en el tercero, en la Agricultural University of Athens, sobre gestión eficiente del agua y riego inteligente.

El último semestre está dedicado al Trabajo Fin de Máster, que puede desarrollarse en cualquiera de las tres universidades del consorcio o en entidades asociadas.

ERASMUS MUNDUS

SUSTAGRI, cuyo director académico es el catedrático de Ingeniería Agroforestal e investigador del Instituto IS-FOOD de la UPNA Javier Casalí Sarasíbar, forma parte de los másteres Erasmus Mundus, programas de posgrado transnacionales de excelencia financiados por la Unión Europea. Están impartidos por consorcios de universidades de distintos países y ofrecen títulos conjuntos, además de incorporar movilidad obligatoria para el alumnado en al menos dos territorios. Estos másteres cuentan con un sistema de becas altamente competitivo (1.400 euros mensuales) que busca atraer a estudiantes con expedientes sobresalientes de todo el mundo.

Este máster dispone de un presupuesto de 4,7 millones de euros financiado por la Unión Europea y, en la elaboración de la propuesta de SUSTAGRI, la UPNA contó con el apoyo del Gobierno de Navarra.