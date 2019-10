Matute (EH Bildu) critica que "la policía toma las calles de Cataluña para defender una sentencia indefendible"

Publicado 12/10/2019 18:40:38 CET

Llama a "llenar las urnas de votos soberanistas y de izquierdas" y afirma que "la derecha es una amenaza para nuestra democracia"

El candidato de EH Bildu al Congreso por Vizcaya, Oskar Matute, ha criticado que "una vez más, la policía toma las calles de Cataluña para defender una sentencia indefendible contra los presos catalanes".

La coalición abertzale ha celebrado este sábado en Pamplona una manifestación, bajo el lema 'Bagoaz', que ha partido a las 17.00 horas del parque de Antoniutti para finalizar en el pabellón Anaitasuna, donde se han congregado alrededor de 2.000 personas. Allí se ha celebrado un acto político que ha contado con las intervenciones de Matute y de la candidata al Congreso por Navarra, Bel Pozueta.

En un principio estaba previsto que acudiera al acto el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, pero finalmente no ha podido asistir por motivos de salud. "Debe de ser porque el 12 de octubre le sienta mal. Pero que no se alegren demasiado los fachas porque no es grave", ha ironizado Matute en su intervención.

Oskar Matute ha asegurado que "a algunos les molesta que el pueblo vote", recordando el referéndum ilegal del 1 de octubre y ha resaltado que "votar nunca puede ser un delito". "A pesar de las amenazas, por encima de la violencia policial, el pueblo respondió y llenó de papeletas las urnas", ha resaltado. "Ahora, una vez más, la policía toma las calles de Cataluña para defender una sentencia indefendible contra los presos catalanes", ha rechazado.

Por ello, ha llamado a "llenar las urnas de votos soberanistas y de izquierda" en las elecciones generales del 10 de noviembre". "Por nosotros, por los que hoy no pueden estar aquí, vamos a llenar las urnas y vamos a vaciar las cárceles", ha destacado. Así, ha afirmado que "hemos cumplido y cumpliremos las veces que haga falta" y ha subrayado que "hemos frenado a la derecha y la extrema derecha en Navarra".

"Hemos demostrado que la unión de los soberanistas y los independentistas de izquierdas hace la fuerza", ha resaltado Matute que ha asegurado que el 10 de noviembre "vamos a sumar más que nunca".

"Que viene la derecha, nos decían en abril para pedir el voto", ha recordado Matute que ha criticado que "poco les ha importado darle otra oportunidad a ese monstruo trifachito". El candidato por Vizcaya ha asegurado que EH Bildu "hemos cumplido nuestra parte". "Dijimos que nuestros votos iban a ser una muralla contra la extrema derecha y así ha sido. Seguimos esperando que otros cumplan su parte del trato", ha remarcado.

Oskar Matute ha afirmado que "la derecha española es una amenaza para nuestra democracia" y ha señalado que en Navarra "han tenido que hacer piña", mientras que en la Comunidad Autónoma Vasca "hemos dejado a cero a PP, Ciudadanos y Vox".

También se ha referido a la presencia, este viernes, del presidente del PP, Pablo Casado, en Pamplona, del que ha dicho "solo viene para montar gresca o cuando huele a campaña electoral". "Decía más o menos que EH Bildu es quien controla las instituciones navarras", ha continuado Matute, que ha remarcado que "los votos de EH Bildu pueden ser determinantes para poner presidencias" y ha indicado que "lo mismo que se ponen se quitan".

En este sentido, ha aseverado que el PP "jamás" va a gobernar las "instituciones de nuestro país" con los votos de la coalición abertzale. "Mientras EH Bildu tenga fuerza, un partido fundado por jerifaltes del franquismo no va a conseguir ni medio palmo de poder, ni en Euskal Herria ni en el Estado español", ha recalcado.

Oskar Matute ha explicado que EH Bildu se presenta al Congreso y el Senado para "pelear palmo a palmo por los derechos de nuestro pueblo" y porque "no estamos dispuestos a regalar ni un milímetro de terreno a aquellos que se empeñan en negar nuestra existencia". "Vamos a Madrid para demostrarles a esos fascistas que somos y que existimos" y para "frenar al club del 155", ha manifestado Matute que ha añadido que "vamos a Madrid para ser la voz y la memoria viva de Euskal Herria".

En este sentido, ha advertido que "EH Bildu no ha nacido para regatear migajas ni para negociar derechos. Porque los derechos no se negocian, se ejercen". Así, ha afirmado que la coalición va a defender "a la mayoría trabajadora de nuestro pueblo y no a los jeques del Ibex 35" y para "poner freno a la deriva autoritaria del Estado español" y "unir lazos solidarios con otros pueblos que también quieren ser libres".

Asimismo, ha destacado que EH Bildu tiene "memoria antifascista, la de quienes desde las cunetas no sienten como ejemplar que hayan tardado 40 años en sacar a la momia de Franco del Valle de los Caídos". Al respecto, ha indicado que "de donde de verdad hay que sacarlo es de las instituciones; hay que 'desfranquizar' el Estado español".

Igualmente, ha reclamado que "la banca devuelva los 60.000 millones robados a los contribuyentes" y ha resaltado las movilizaciones de la "juventud de Euskal Herria, peleando tanto por su futuro como por el del planeta, exigiendo medidas y no maquillaje frente al cambio climático".

"PEDIREMOS EN MADRID JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS"

Por su parte, la candidata al Congreso por Navarra, Bel Pozueta, ha manifestado que "iremos a Madrid para pedir justicia con mayúsculas" para "Euskal Herria, para Cataluña, para Galicia". "Justicia para los pueblos simbolizada y concretada en el respeto al derecho a decidir", ha subrayado.

"A estas alturas de nuestra historia alguien nos preguntará si creemos que el Estado español va a aceptar y reconocer algún día el derecho de nuestros pueblos a decidir nuestro propio futuro", ha continuado Pozueta, que ha contestado que "evidentemente no".

En este sentido, ha afirmado que "nos gustaría que así fuera, que algún día en Madrid se dieran cuenta que dialogar y respetar ese derecho es la base para independizarnos, pero también para una posible convivencia en un marco común". "Sin ello, el único camino para seguir existiendo como pueblos es la independencia, el único camino para garantizar derechos sociales es la independencia, el único camino para una sociedad más justa e igualitaria es la independencia", ha subrayado.

Bel Pozueta ha destacado que EH Bildu pedirá en Madrid, también, "justicia" para "todos los presos vascos". La candidata de EH Bildu, madre de uno de los condenados por el 'caso Alsasua', ha destacado que "es tiempo de soluciones, tiempo de traerles a casa". En este sentido, ha señalado que "no son sólo nuestros hijos e hijas, no son solo más o menos cercanos a nuestro proyecto político, son parte de este pueblo y son una parte importantísima de los temas que nos quedan por resolver para una convivencia en paz". "Como nos queda todavía un largo camino por recorrer para el reconocimiento de todas las víctimas de todas las violencias", ha añadido.

La candidata navarra ha resaltado, además, que demandará en el Congreso "medidas en favor de quien sufre las consecuencias de eso que llaman crisis pero que no es más que un instrumento y consecuencia a la vez de este sistema económico y social". En este sentido, ha asegurado que "las medidas de carácter social serán una de nuestras prioridades ante la más que previsible recesión económica en ciernes".