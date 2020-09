Maya exige la "dimisión inmediata" de Abaurrea (EH Bildu) tras el auto por los altercados en el chupinazo de 2019

PAMPLONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha exigido la "inmediata dimisión" del concejal de EH Bildu Joxe Abaurrea después de que el

Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona haya apreciado indicios de delito contra el edil por el forcejeo que se produjo en los momentos previos del chupinazo de las fiestas de San Fermín del pasado año al intentar exhibir la ikurriña en el balcón.

Además, ha anunciado que el Ayuntamiento de Pamplona "aportará todos los medios para la defensa" de los agentes de la Policía Municipal afectados y presentará un escrito de acusación para la apertura de juicio oral contra Abaurrea.

Enrique Maya ha destacado que "es tremendo leer el auto" en el cual se relatan "golpes, patadas, manotazos, hasta un mordisco, todo esto con agentes de la Policía Municipal uniformados y en el desempeño de sus funciones". Agentes que "habían recibido órdenes para impedir que se exhibieran banderas o símbolos no autorizados por la legislación vigentes", ha recordado el alcalde, quien ha criticado que, frente a esto, Joxe Abaurrea, "no tuvo mejor idea que agredirlos". "Como no le gusta que los policías cumplan con las instrucciones que han recibido, la emprenda a golpes con ellos y ellas, todo por la causa; muy al estilo EH Bildu", ha censurado.

El alcalde de Pamplona ha resaltado la "extraordinaria gravedad que supone que un concejal legítimamente representante de los ciudadanos la emprenda a golpes y mordiscos contra los agentes de la autoridad".

"Como alcalde soy el máximo responsable de la Policía Municipal y mi deber es denunciar los hechos ocurridos y pedir la dimisión" de Joxe Abaurrea, ha manifestado Maya. "Creo que ya debiera haber dimitido sin necesidad de que se lo pidiera", ha agregado.