Maya, "muy optimista" con la celebración de los Sanfermines, llama a "repensar" la elección de quien tire el chupinazo

Apuesta por llegar a un candidato consensuado con los grupos municipales

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se ha mostrado "muy optimista" con la posible celebración de las fiestas de San Fermín de este año y ha llamado a "repensar" la forma de elegir a la persona que lance el chupinazo.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Maya ha señalado que "no nos gusta el sistema de la votación popular porque quedan ganadores y perdedores; ya lo dije en su momento y dije que habría que repensar el sistema". "No me parece que esté bien y creo que lo importante es conseguir a una persona de consenso, primero a nivel político, y si lo hay, seguro que la ciudad lo va a entender", ha afirmado.

El alcalde ha destacado que los Sanfermines "son muy especiales, tirar el chupinazo no es sólo un momento de alegría, es recuperar dos años donde no ha habido Sanfermines y tenemos que esmerarnos en la elección de esa persona". En este sentido, ha confiado en llegar a un acuerdo entre los grupos municipales sobre la persona que lance el cohete anunciador de las fiestas de 2022 y que ésta sea "indiscutible".

Sobre la posibilidad de que se puedan celebrar las fiestas este año, después de suspenderse en 2020 y 2021 por la pandemia, Enrique Maya ha destacado que "estamos trabajando en eso, estoy muy optimista en relación con que pueda haber Sanfermines, las noticias van por ahí -en referencia a la suspensión de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores a partir de este jueves-" y "ya se habla de la Feria de Abril, de las Fallas...". Ha recordado, además, que este año se cumple el centenario de la Plaza de Toros.

"Nos merecemos una alegría después de dos años" sin fiestas. Ha indicado que, desde el punto de vista económico, "no es solamente la percepción de que si hay Sanfermines van a ganar más sino que esperan a los Sanfermines para equilibrar su cuenta" ya que "están viviendo de préstamos" hasta la llegada de las fiestas.