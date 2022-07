Maya ve "preocupante" las denuncias por sumisión química en los Sanfermines y dice que "vamos a estar muy atentos"

Cuatro mujeres han denunciado ante la Policía Foral tras sentir pinchazos durante las fiestas de San Fermín

PAMPLONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha expresado este lunes su preocupación después de que la Policía Foral haya recibido cuatro por posibles casos de sumisión química durante las fiestas de San Fermín. Ha destacado que "vamos a estar muy atentos" y ha explicado que, a fecha de hoy, no se han producido detenciones.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha dicho que "preocupa" y ha destacado que "afortunadamente, según me han informado, no tuvo otro efecto que el propio pinchazo". "Estas chicas se notaron que algo les ocurría pero, afortunadamente, porque iban en cuadrilla y pueden comentarlo, no pasó más", ha añadido.

"Es preocupante porque le pilla a una persona sola o cuando va hacia su casa, y se queda en ese estado de falta de sentido, de que no percibe la realidad, y puede tener unos efectos terribles", ha señalado.

El alcalde ha dicho que "es preocupante" y ha indicado que "estamos trabajando con Policía Foral, que es donde fueron las denuncias y vamos a estar muy atentos porque esta vez no ha ocurrido demasiado pero puede ocurrir, y la cosa es muy grave".

"Ya sabíamos que esto podía ocurrir, tanto por el pinchazo como por verter sustancias en la bebida, en este caso han sido pinchazos y vamos a estar muy atentos", ha subrayado Maya, que ha insistido en que "si una persona nota algo", "rápidamente lo diga a una de las personas de la cuadrilla para que en ningún caso se quede sola y pueda ser objeto de ningún tipo de delito, de cualquier agresión sexual".

Según ha incidido, "esa prudencia de funcionar en cuadrilla y, en el momento en que pueda haber cualquier sentimiento de que algo le está pasando, hay que comentarlo con los más cercanos para rápidamente poder proteger a esa persona y que no vaya la cosa a más".