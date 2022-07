Ya son tres los detenidos por las agresiones en la calle Curia en la procesión de San Fermín

El alcalde Enrique Maya ha avanzado que "muy pronto habrá nuevas detenciones"

PAMPLONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido detenidas hasta el momento por las agresiones que se produjeron durante el paso de la Procesión de San Fermín, el 7 de julio, a la altura de la calle Curia. Incidentes en los que tres agentes de la Policía Municipal de Pamplona resultaron heridos, uno de ellos con la nariz rota.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha remarcado que "muy pronto habrá nuevas detenciones" y ha destacado que "se está trabajando intensamente para localizar a los causantes de aquellas agresiones".

"El que rompió la nariz del policía municipal ya está detenido y se sigue, y probablemente vaya habiendo más noticias con el transcurso del tiempo, porque había mucha gente implicada y se va actuando. Lo que pasa que hay que estar seguro antes de acudir a un juez", ha explicado.

Según ha indicado, son ya tres las personas detenidas y "según me han dicho pronto va a haber más noticias". El alcalde no ha dado detalles sobre los nuevos detenidos y ha señalado que "estoy siendo extremadamente prudente incluso a la hora de que se me informe". "Les he dicho que vayan actuando y cuando se pueda dar alguna noticia relevante, la daremos. Prefiero no estar un poco tirando de la información, que actúen con tranquilidad", ha indicado.

Enrique Maya ha querido trasladar el mensaje de que "es intolerable lo que ocurrió" y ha remarcado que "cuando alguien hace algo indebido lo más probable es que lo acabe pagando, y en este caso esto está ocurriendo".