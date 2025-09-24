Mayores frente a la Crisis reclamará en Pamplona el 1 de octubre mejoras en listas de espera, cuidados y pensiones

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de Mayores frente a la Crisis ha convocado una manifestación en Pamplona el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, para reclamar, entre otras cuestiones, el "derecho a seguir manteniendo el poder adquisitivo" de las pensiones, así como mejoras en las listas de espera sanitarias y en el ámbito de los cuidados. La movilización partirá a las 12 horas desde el Ayuntamiento de la capital navarra.

Así lo han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en nombre de la plataforma -conformada por ANAPP - AMONA - COESPE NAVARRA - FP.CCOO- LACARRA - SASOIA - UJP.UGT- Javier Ordóñez y Patxi Urrutia, que han dado lectura a un comunicado que recoge que "un año más, tenemos que reafirmar nuestro derecho a seguir manteniendo el poder adquisitivo de nuestras pensiones".

"Los gobiernos deben de garantizar unos ingresos mínimos que garanticen que las personas mayores puedan llevar sus últimos años con dignidad. Es urgente atajar la situación de las pensiones de viudedad, así como trabajar para erradicar la brecha de género", ha señalado Ordóñez.

Por otro lado, han criticado "el deterioro de nuestro sistema de salud", ya que "si bien las listas de espera oficiales en atención especializada han bajado mínimamente, siguen en cifras que no se pueden sostener". "Las personas mayores no tenemos tiempo de espera, nuestras patologías empeoran si no se tratan a tiempo, con las fatales consecuencias que para las personas mayores tiene la espera en diagnóstico y tratamiento", ha manifestado.

Según ha añadido, "los centros de atención primaria se han convertido en una especie de suerte para conseguir cita", por lo que "es necesario que se refuercen los centros de atención primaria y que la gerontología se implante en los centros de salud para atender a las personas mayores".

Además, "vemos cómo en el tema de los cuidados tampoco mejoramos", ya que "lejos de trabajar hacia lo público, vemos cómo las empresas con ánimo de lucro van ampliando su red de negocio en Navarra". "Ya sabemos que este tipo de empresas solo buscan beneficio económico a base de recortes en los cuidados y en la precarización del empleo, en un sector, el de los cuidados, ya de por sí muy precarizado y feminizado", ha criticado.

Las personas mayores, ha continuado, "sabemos que la garantía de una vejez digna está en manos de lo público, y no de quien viene a lucrarse con los cuidados". Ante esta situación, ha considerado "imprescindible" aumentar las inspecciones por parte de las instituciones en las residencias, "para garantizar lo máximo posible que en estas empresas se cumple con los mínimos establecidos, tanto en los cuidados, como con las personas que trabajan cuidando de las personas mayores".

"Demandamos un convenio justo para las personas que cuidan. Las instituciones deberían apoyar que en Navarra haya un convenio justo para este sector, y conseguir que las personas que trabajan en los cuidados tengan salarios y estabilidad en el empleo dignos", han reivindicado.

Asimismo, la plataforma demanda "más centros de día y que sean de gestión pública", así como unos servicios de atención a domicilio que "estén adaptados a las necesidades de las personas usuarias, para lo que es necesario dotar de más recursos humanos y los medios que se necesiten". "De esta manera, mucha mas población podría vivir más tiempo en sus casas, barrios, pueblos etc., que es lo que la inmensa mayoría de las personas mayores desean", ha apuntado.

Pero "este deseo", según ha dicho, "también está condicionado por la soledad no deseada". "Hay que abrir un debate en el que se traten fórmulas para que las personas que se quedan solas no se aíslen y participen socialmente con sus vecinos y vecinas de barrio o pueblo, hay que crear canales para detectar este problema y ponerle soluc1ones", ha subrayado.

"Este año, desde Mayores Frente a la Crisis queremos hacer un reconocimiento a las asociaciones Derecho a Morir Dignamente y a la Sociedad Navarra de Cuidados Paliativos, por la gran labor que desarrollan ayudando a las personas mayores en el final de sus días", ha añadido.

Por otro lado, han indicado, "como personas mayores no podemos callar ante el horror que se está produciendo cada día en Palestina, el genocidio que Israel está cometiendo con el pueblo palestino tiene que pararse, ya vamos tarde". "Mientras miles de niños y mayores mueren en Palestina, fruto de las armas israelíes, o bien fruto del hambre al que están sometiendo al pueblo palestino, negándoles la ayuda internacional, Occidente mira hacia otro lado. Está claro que el capital no tiene sentimientos", ha subrayado.

En este sentido, ha criticado "la política del silencio y la complacencia con el exterminio del pueblo palestino por parte de la Unión Europea". "Posicionamientos tibios, tardíos y cobardes, salvo alguna excepción, hacen que el gobierno israelí se sienta arropado y sea cada día más brutal contra los inocentes", ha concluido.