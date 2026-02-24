Mayoría municipal en Pamplona para respaldar la Korrika y rechazar la exhibición de mensajes que exalten el terrorismo

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de EH Bildu, PSN y Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona han sacado adelante este martes una declaración para expresar el apoyo del Consistorio a la Korrika, carrera a favor del euskera, y para mostrar el "rechazo a la exhibición de imágenes, símbolos o mensajes que puedan interpretarse como legitimación o exaltación de la violencia o del terrorismo".

El texto ha sido presentado por el PSN en la Comisión de Asuntos Ciudadanos. Han votado en contra UPN y PP.

Por medio de la declaración, el Ayuntamiento manifiesta "el apoyo institucional a la Korrika como iniciativa social y cultural en favor del euskera, reconociendo su valor participativo, integrador y comunitario".

Asimismo, se reafirma "el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del euskera como patrimonio lingüístico de Pamplona y Navarra, desde el respeto a la diversidad sociolingüística, la convivencia y la voluntariedad".

También defiende "el carácter despolitizado, transversal e inclusivo de la Korrika, evitando cualquier instrumentalización partidista o simbólica que pueda generar división o confrontación social".

Igualmente, expresa el "rechazo a la exhibición de imágenes, símbolos o mensajes que puedan interpretarse como legitimación o exaltación de la violencia o del terrorismo, por ser incompatibles con los principios democráticos y la convivencia".

Además, insta a las entidades organizadoras a "reforzar su compromiso con una Korrika abierta, integradora y respetuosa con la pluralidad social y lingüística".

Por último, se acuerda dar traslado de la declaración a las entidades organizadoras de la Korrika y a los medios de comunicación para su conocimiento.