La MCP dejará de utilizar temporalmente los datos de apertura de contenedores vinculados a domicilios

La medida se adopta tras conocerse una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos



PAMPLONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona va a llevar a cabo un cambio temporal en el sistema de apertura electrónica de contenedores por el que se dejarán de recoger los datos de aperturas vinculados a los domicilios. Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa, el presidente de la MCP, David Campión.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha expuesto, abrió un expediente a la Mancomunidad a raíz de una queja presentada por representantes de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona en el que solicitaban "la imposición de sanciones millonarias a la sociedad de gestión de la entidad (SCPSA), entre otras cuestiones por la implantación del sistema de apertura electrónica de contenedores".

Dicho expediente ha finalizado sin sanción económica, ha dicho el presidente de la MCP, aunque con la orden de cesar el tratamiento de datos de apertura y su vinculación a los domicilios.

Campión ha explicado que, según la resolución emitida por la AEPD, la MCP no está legitimada en estos momentos para recoger el número de veces que un domicilio abre o no la tapa de los contenedores para la fracción de resto o para la materia orgánica. Según ha expuesto, aunque en su propia resolución la AEPD no descarta el tratamiento de datos personales en la gestión de residuos y no cuestiona el sistema de recogida, el argumento principal es que estos datos no están siendo utilizados actualmente ni para establecer un pago por generación ni para sancionar conductas inadecuadas.

El presidente de la Mancomunidad ha señalado que la entidad ha comunicado a la AEPD que los datos ya han sido utilizados en labores de inspección y concienciación ("por ejemplo se han visitado 270 negocios que no utilizan las tarjetas para conocer y remediar las posibles causas"), pero ha añadido que la Agencia no lo considera suficiente.

Ha detallado Campión que ante esta resolución "caben diferentes recursos que podrían dilatar el asunto varios años" y que desde la MCP se ha entendido que no deben empecinarse por lo que van a acatar la resolución "para poder subsanar las cuestiones que plantea la Agencia".

De esta forma, en pocos días -"en cuanto la tecnología asociada al sistema lo permita"-, las cerraduras dejarán de registrar el número de tarjeta que abre cada contenedor y "por lo tanto no será posible establecer qué domicilios están utilizando los contenedores". Asimismo, la información acumulada hasta la fecha "va a ser encriptada para que no pueda ser utilizada".

Además, Campión ha señalado que "esta situación va a ser temporal y en cuanto rehagamos el aparato normativo, de acuerdo con lo establecido por la AEPD, volveremos a la situación de partida con las modificaciones precisas para cumplir con la normativa".

"Se trata de un sistema muy eficaz, que está reduciendo a la mitad el peso del contenedor de resto y multiplicando por tres la materia orgánica, situándonos por vez primera en los valores requeridos por la legislación europea, nacional y navarra", ha apuntado.

El presidente de la Mancomunidad ha aclarado que, con esta medida, el sistema de recogida no cambiará para la ciudadanía de la Comarca, ya que deberán seguir usando sus tarjetas para abrir los contenedores de resto y materia orgánica, "si bien la cerradura no va a registrar qué tarjeta abre el contenedor". Actualmente, hay 285.598 tarjetas repartidas -algunos domicilios tienen más de una- y quedan pendientes de distribuir para alcanzar el cien por cien de la Comarca por 101.710.

Y ha añadido Campión que esta suspensión no supone la paralización de la implantación de los nuevos contenedores en sus últimas fases. En cuanto se actualicen las cuestiones técnicas e informativas de acuerdo con las indicaciones de la Agencia, continuará el plan establecido, ha dicho.