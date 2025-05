Medio Ambiente inicia acciones para proteger Navarra ante la expansión de plantas exóticas invasoras

PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha iniciado un programa de acciones destinadas a preservar la biodiversidad y evitar "la degradación del paisaje" en Navarra frente a la expansión de plantas exóticas invasoras y, en concreto, ante la "inminente amenaza" que supone el "devastador avance" por el litoral de la cornisa cantábrica que está teniendo la Cortaderia Selloana, nombre científico del comúnmente llamado Plumero de la Pampa, una de especies más dañinas.

Para ilustrar el inicio estas acciones, llamar la atención sobre la "preocupante propagación" de la Cortaderia y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta amenaza, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, José Mª Aierdi, ha participado este jueves en el arranque simbólico de un grupo de Plumeros de la Pampa localizados en la balsa de Zizur Mayor. "Las políticas medioambientales no consisten sólo en preservar o conservar el medio natural, sino que implican también realizar, desde una posición activa, una intervención planificada e intencionada en el territorio para recuperar el paisaje y nuestros espacios en los medios y urbanos o rurales", ha apuntado.

En la acción escenificada en Zizur han participado también el alcalde anfitrión, Jon Gondán, y la artista Monika Aranda, especializada en investigación sobre el Plumero de la Pampa que está colaborando activamente con el programa de Medio Ambiente del Gobierno foral y cuyo proyecto 'Exotic' propone "una reflexión estética y crítica" sobre la expansión de esta planta. En el proyecto de recuperación del medio autóctono también se han implicado otras entidades locales, como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

La Cortaderia Selloana, también conocida como Plumero de la Pampa o Panpa-lezka en euskera e introducida en Europa a finales del siglo XVIII como planta ornamental, está reconocida en todos los catálogos de invasoras como una de las plantas exótica invasoras más dañinas del planeta. "Su efecto arrasa con la biodiversidad de todas aquellas zonas que coloniza, actualmente está propagándose sin control por toda la cornisa cantábrica, cruzando más allá de la Aquitania francesa, y supone ya una amenaza en algunos focos de la Comunidad foral, localizados en la Comarca de Pamplona o las comarcas de Sakana, Baztan o Bidasoa", advierten desde el Gobierno de Navarra.

Además, tiene una gran capacidad de germinar y de propagarse, ya que una sola planta puede generar en torno a un millón de semillas que el viento, los ríos, los animales o los vehículos pueden transportar a kilómetros de distancia, devastando paisajes.

LOCALIZAR FOCOS Y RECUPERAR ESPACIOS CON IMPLICACIÓN LOCAL

Medio Ambiente desplegará a lo largo de este año distintas acciones para intentar poner freno a la extensión del Plumero de la Pampa: localizar focos mediante sistemas de detección temprana y participación activa de la ciudadanía, eliminar las plantas con técnicas eficaces, recuperar los espacios afectados reintroduciendo especies autóctonas y realizar labores de prevención en zonas críticas como márgenes de carreteras o suelos abandonados, lugares donde esta planta se propaga con mayor facilidad.

Asimismo, el Ejecutivo promoverá acuerdos de custodia del territorio y buenas prácticas en gestión de especies invasoras con los ayuntamientos interesados para fomentar la implicación de las entidades locales en las acciones que frenen la invasión de la cortaderia.

Tal y como ha señalado el consejero Aierdi, "en Navarra, aunque existen algunos focos de Cortaderia, aún estamos a tiempo de evitar que adquiera las dimensiones de otras comunidades cantábricas o del otro lado de la muga". En ese sentido, el consejero ha explicado que desde Medio Ambiente se está trabajando en dos direcciones, "por un lado, haciendo pedagogía para que la ciudadanía conozca lo que suponen estas especies y, en concreto, el Plumero de la Pampa, que mucha gente tendrá en sus jardines seguramente sin saber lo que representa; y por otro lado, poniendo en marcha una serie de acciones desde la Administración, como es la redacción de un plan de erradicación de la Cordaderia selloana en Navarra".

El Ayuntamiento de Zizur Mayor ha sido el primer municipio que ha firmado con la Sección de Educación Ambiental de Medio Ambiente un acuerdo de custodia del territorio por el cual se compromete a colaborar en el control de las especies exóticas y en la incorporación de la normativa al respecto en sus planes de gestión municipal urbanísticos y de jardinería.

En palabras del alcalde Jon Gondán, "esta acción supone un paso importante en cuidar nuestros entornos naturales, protegiendo las especies autóctonas frente a las introducidas de manera incorrecta en nuestro ecosistema y de especies invasoras".

PLANTACIÓN Y VENTA PROHIBIDAS Y TÉCNICAS DE ERRADICACIÓN

La Dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha trabajado hasta la fecha en la gestión de las plantas exóticas invasoras y, en concreto, de la Cortaderia selloana, a través de la participación en grupos de trabajo especializados, desarrollando acciones experimentales para conocer las técnicas más efectivas de erradicación, o en el marco de los trabajos de mantenimiento de espacios verdes.

A partir de ahora, Medio Ambiente pondrá en marcha un plan de erradicación de la Cordaderia selloana en Navarra, en el cual se definirán acciones planificadas para llevar a cabo en los próximos 15 años; y un acuerdo de custodia del territorio por el cual las entidades locales firmantes se comprometen a una serie de buenas prácticas en materia de gestión de plantas exóticas invasoras, basadas en el proyecto europeo LIFE Stop Cortaderia www.stopcortaderia.org.

Para iniciar estas acciones en el ámbito de la sensibilización, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha elaborado, en colaboración con la artista Monika Aranda, un dosier informativo para dar a conocer la situación de esta exótica invasora, así como los pasos a seguir en caso de localizar algún ejemplar en el medio natural o cómo eliminarla de forma correcta.

Cabe destacar que la normativa prohíbe la venta y la plantación de esta especie debido a su alto poder invasor y también obliga a su eliminación. Este último punto no es obligatorio en caso de propiedades particulares donde estuviera plantada con anterioridad; no obstante, es recomendable eliminarla o sustituirla por otra especie no invasora.