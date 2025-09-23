Medio centenar de empresas turísticas han participado esta semana en una formación en astroturismo en Navarra

La directora general de Turismo, Ana Rivas, junto a los profesionales de empresas turísticas formadas en astroturismo - JOSE LUIS LARRION - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de empresas turísticas han participado esta semana en un curso de formación organizado por la Dirección General de Turismo en Pamplona, Estella y el Monasterio de Leyre con el fin de aumentar la oferta turística que ofrece Navarra a aquellas personas interesadas en la observación astronómica. Lo imparte la Fundación Starlight.

Esta iniciativa forma parte de la reciente certificación de las Rutas Jacobeas de Navarra como destino turístico Starlight, distinción que reconoce la calidad de sus cielos nocturnos para la observación de estrellas.

La directora general de Turismo, Ana Rivas, ha entregado a las personas participantes en el curso, de 60 horas de formación y que ha combinado tanto formación teórica como práctica, el carné de monitor astronómico.

En su mayoría son personal de empresas de turismo activo y de cultura, de alojamientos, de gestión de espacios naturales, de entidades locales y de asociaciones turísticas de Navarra.

La Dirección General de Turismo promueve durante estos meses el programa 'El Camino de las estrellas', una "innovadora propuesta turística" que combina la observación astronómica con rutas guiadas, catas enogastronómicas y música en directo, en diez enclaves culturales y naturales relacionados con el Camino de Santiago.

Las próximas sesiones tendrán lugar en la Foz de Lumbier, el 27 de septiembre; en Puente la Reina, el 4 de octubre; en el Castillo de Tiebas, el 25 de octubre; y en la Iglesia del Santo Sepulcro de Estella, el 8 de noviembre.

Estas actuaciones son financiadas con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea y se llevan a cabo con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, concretamente con el Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021.