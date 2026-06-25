De las melodías coreables al teatro circo, las tres citas de KULTUR del 26 al 28 de junio

Los Flamingos. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa KULTUR 2026, impulsado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, continúa su recorrido estival por Navarra despidiendo el mes de junio. En esta nueva fase, el ciclo acentúa su apuesta por "la diversidad estética y el diálogo entre diferentes corrientes artísticas, transformando tres nuevos entornos urbanos en escenarios de encuentro directo con el público".

La propuesta de este fin de semana destaca especialmente por su carácter ecléctico, combinando el indie-rock de versiones con las artes del circo y la fusión del jazz-pop, ha informado el Gobierno foral.

La programación arrancará el viernes 26 de junio a las 20 horas en la Plaza de los Fueros de San Adrián, localidad que acogerá el directo de Los Flamingos con su 'Para siempre Tour'. El cuarteto navarro desplegará un sonido contundente y colorido donde las guitarras y los sintetizadores dan forma a himnos indie-rock y melodías coreables, incluyendo su aplaudida y revolucionaria versión del clásico tema 'Sin ti no soy nada' de Amaral.

El sábado 27 de junio a las 20 horas, el ciclo se trasladará a la Plaza de la Constitución de Lerín de la mano de la compañía Circus Band y su espectáculo 'Proezas sincopadas'. Esta formación, integrada por artistas de circo que hacen música y músicos que se aventuran en el circo, fusiona el teatro, la danza contemporánea y la música original en vivo. A través del humor, los vientos y la percusión, ponen en escena las peripecias de una veterana orquesta decidida a que el espectáculo continúe a pesar de los imprevistos.

Para cerrar este bloque, el domingo 28 de junio a las 21 horas, la Plaza Raimundo Lanas de Murillo el Fruto servirá de marco para la actuación de Estela Julia. La joven artista multidisciplinar pamplonesa presentará en formato de trío acústico, acompañada de guitarra y percusión, los temas de 'Quién Soy', su disco debut. Su propuesta ofrece un estilo propio y ecléctico que fusiona con naturalidad las notas del violonchelo y la voz con géneros que van desde el jazz y el pop hasta el hip-hop y el folklore universal.

El acceso a todas las actuaciones de la programación de KULTUR es libre y gratuito. El calendario completo y los detalles técnicos de cada emplazamiento se encuentran disponibles para su consulta pública en el sitio web oficial de la Dirección General de Cultura (culturanavarra.es).